Основательница Femen Шачко совершила самоубийство

В Париже 23 июля художница и одна из основательниц международного женского движения Femen Оксана Шачко совершила самоубийство.

Об этом сообщает феминистская организация "ОНА" со ссылкой на Telegram канал Paris Burns, который вела знакомая Шачко.

Оксана покончила с собой 23 июня в своей парижской квартире. Только что французская полиция вывезла ее тело на экспертизу. Оксана оставила записку на английском, обращенную к парижской богеме, с которой она в последнее время плотно общалась: "Вы все – фейк",

– говорится в сообщении.

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По словам знакомой Оксаны, у художницы было много выставок, внимание прессы и богатые друзья.

"За последние 2 года она пыталась покончить с собой два раза. Третья попытка, к сожалению, оказалась успешной. Очень трудно", – написала знакомая Шачко.

Факт самоубийства активистки подтвердила еще одна соучредитель Femen Анна Гуцол.