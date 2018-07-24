Умерла Оксана Шачко: что известно об основательнице Femen

Одна из основательниц международного женского движения Femen и художница Оксана Шачко умерла. Женщина совершила самоубийство путем повешения в своей квартире в Париже. В понедельник, 23 июля, 31-летнюю активистку нашли мертвой ее друзья.

Шачко оставила предсмертную записку, в которой говорилось: "Вы все – фейк".

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Отметим, что 9 июня Шачко опубликовала в своем Instagram-аккаунте скриншот из Google Translate, где было написано текст "Нет настроения жить" и его перевод на английский язык.

Допис, поширений Oxanashachko (@oksanashachko) 8 Чер 2018 р. о 3:55 PDT

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Оксана Шачко родилась 31 января 1987 года в Хмельницком. В 15 лет уехала из родного города, чтобы посвятить свою жизнь иконописи. Некоторое время Шачко даже жила при монастыре, однако впоследствии разочаровалась в религии и покинула монастырь.

В 2008 году Шачко вместе с Анной Гуцол и Александрой Шевченко основали движение Femen, которое выступает против проституции, сексуальных домогательств, в защиту свободы слова и прав женщин. Это движение стало известным во всем мире своими эпатажными акциями протеста, во время которых участники надевают на голову венки из цветов и обнажают грудь.

В августе 2009 года Шачко впервые вышла на акцию Femen с обнаженной грудью.

В 2011 году Шачко участвовала в акции против президента Беларуси Александра Лукашенко: раздетые до пояса девушки пришли к белорусскому КГБ. После этого силовики увезли активисток в лес, раздели о остригли.



Шачко с плакатом "Жыве Беларусь" на акции против Лукашенко

В 2012 году Шачко депортировали из России, ее обвиняли в хулиганстве во время президентских выборов. Тогда трое девушек, среди которых была и Шачко, ворвались на избирательный участок, где голосовал тогдашний российский премьер Владимир Путин.

Задержание Шачко в России

Также в 2012 году в России Шачко подняла украинский флаг на крыше КПП штаб-квартиры "Газпрома" и в результате была задержана. Активистка вместе с другими девушками также ворвались на территорию "Газпрома" с плакатами "Миллер = Мюллер", "Стоп газовый шантаж", "Туши Газпром!".



Шачко устанавливает флаг Украины на здании "Газпрома"

В 2013 году Шачко снялась в документальном фильме "Украина – не бордель".

Еще одной громкой акцией Femen стало вторжение на выставку в Ганновере в 2013 году во время приезда Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.

В 2014 году Шачко, Александра Шевченко и Инна Шевченко поселились в Париже. Другая активистка движения Анна Гуцол живет в Киеве. Во Франции Шачко получила статус политбеженца, ведь была фигуранткой уголовных дел в Украине. Акционистка постоянно жила в Париже последние 5 лет.

В 2014 году Шачко участвовала в съемках документального фильма Елены Марго Je suis Femen ( "Я - Фемен").

В 2016 г. Шачко перестала быть активисткой Femen. Она работала в Париже как художница, продолжала заниматься иконописью.

@michele_yong @bansheepublications @ceciliagranara Допис, поширений Oxanashachko (@oksanashachko) 25 Чер 2018 р. о 6:16 PDT

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