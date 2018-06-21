Умерла 32-летняя звезда известного реалити-шоу Софи Градон

Вечером в среду, 20 июня, в Медберне (графство Нортамберленд) была найдена мертвой британская актриса, "Мисс Великобритания" Софи Градон.

Об этом сообщают западные СМИ, а также парень Софи Градон Аарон Армстронг, который разместил соответствующее сообщение на своей странице в Facebook.

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Причина смерти пока неизвестна. Отмечается, что внешних признаков насильственной смерти нет и все станет известно после вскрытия.

"Я никогда не забуду эту улыбку, я так сильно тебя люблю, ты мой мир навсегда", – прокомментировал фотографию возлюбленный девушки.

Допис, поширений Sophie Gradon (@sophiegradon) 19 Тра 2018 р. о 11:08 PDT

Допис, поширений Sophie Gradon (@sophiegradon) 29 Кві 2018 р. о 1:36 PDT

Кто такая Софи Градон?

В 2009 году Софи Градон завоевала титул "Мисс Великобритания". В 2016 году она стала участницей популярного в Британии реалити-шоу Love Island ("Остров любви"). До финала она не дошла, однако у нее был один из самых высоких рейтингов популярности среди зрителей. Она запомнилась тем, что закрутила первый в истории "Острова любви" лесбийский роман.