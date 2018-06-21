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Умерла 32-летняя звезда известного реалити-шоу Софи Градон

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Софи Градон умерла
Софи Градон умерла / Instagram

Вечером в среду, 20 июня, в Медберне (графство Нортамберленд) была найдена мертвой британская актриса, "Мисс Великобритания" Софи Градон.

Об этом сообщают западные СМИ, а также парень Софи Градон Аарон Армстронг, который разместил соответствующее сообщение на своей странице в Facebook.

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Причина смерти пока неизвестна. Отмечается, что внешних признаков насильственной смерти нет и все станет известно после вскрытия.

"Я никогда не забуду эту улыбку, я так сильно тебя люблю, ты мой мир навсегда", – прокомментировал фотографию возлюбленный девушки.

Кто такая Софи Градон?
В 2009 году Софи Градон завоевала титул "Мисс Великобритания". В 2016 году она стала участницей популярного в Британии реалити-шоу Love Island ("Остров любви"). До финала она не дошла, однако у нее был один из самых высоких рейтингов популярности среди зрителей. Она запомнилась тем, что закрутила первый в истории "Острова любви" лесбийский роман.

Теги: LifeStyle Великобритания
Источник: 24 Канал
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