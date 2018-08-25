Уникальное искусство: художница создает картины с помощью муравьев

Художница Янта Найкер рисует картины и довершает их с помощью маленьких животных – муравьев.

Своими работами она делится на странице в Instagram, передает УНН.

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Уникальными композиции становятся благодаря "секрету" – маленьким порциям сахара, которые Янта Найкер излагает в форме элементов, которых не хватает в картине. Муравьи занимают правильные позиции, а художница фотографирует созданную картинку.

По словам художницы, создание таких композиций занимает время и часто требует нескольких попыток.

"Муравьи двигаются и бегут очень быстро, поэтому я должна успеть сделать фото, как можно быстрее", – делится с читателями Янта. Также художница создает обычные картины, которые состоят из маленьких нарисованных муравьев.