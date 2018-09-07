Уродливая и бодибилдер, – в сети раскритиковали новый образ Ани Лорак

Певица украинского происхождения Ани Лорак наткнулась на беспощадную критику пользователей сети. Под прицелом хейтеров оказался образ артистки, который она продемонстрировала на российском фестивале "Новая волна".

В российском Сочи стартовал фестиваль "Новая волна". В курортный город съехались известные певцы и даже украинские артисты. В частности, Андрей Данилко засветился на вечеринке фестиваля. Кроме этого, Ани Лорак, которая с семьей переехала в Россию, тоже позировала перед фотографами на красной дорожке "Новой волны".

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Вот только наряд скандальной певицы стал причиной шквала критики. Ани Лорак надела мини-платье цвета фуксии с рукавами. Наряд сделал образ певицы несколько странным, так как плечи вокалистки стали значительно крупнее, а стройные ноги выглядели непропорционально.

На это обратили внимание пользователи сети, которые засыпали страничку Ани Лорак неодобрительными комментариями. "Извините, но вы выглядите ужасно", "Как утка с короткими ногами", "Плечи в этом платье, как у бодибилдера", "Неудачный выбор платья", "Наряд в Хмельницком со скидкой брала?", "Не хватает еще штанги", "Безобразно", "Не ваш фасон", – написали люди. Однако среди подписчиков Ани Лорак были и такие, кто расхвалил неудачный look певицы, отметив, что выглядит она роскошно.

Кроме этого, в блоге артистки появилось фото с Сергеем Лазаревым. После скандальных новостей об измене мужа Ани Лорак звездной паре приписывают роман.