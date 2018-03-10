12:36
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Уроженка Украины Оксана Мастерс одержала серебряную медаль Паралимпиады-2018

179 Читати новину українською
Оксана Мастерс
Оксана Мастерс / Getty Images

В первый соревновательный день Паралимпиады-2018, которая проходит в южнокорейском Пхенчане, состоялись биатлонные гонки на 6 километров среди сидячих спортсменок и на 7,5 километров среди сидячих спортсменов. Одну из медалей получила здесь Оксана Мастерс, которая родилась в украинском Хмельницком, но в 7-летнем возрасте ее удочерила американская семья, поэтому сейчас она представляет США.

Так, в соревнованиях среди женщин победила американка Кендалл Гретч, которая показала результат в 21 минуту и 52,00 секунды. Второй же была уроженка Украины, что сейчас выступает за США, Оксана Мастерс (+22,8 секунды), а "бронзу" завоевала белоруска Лидия Графеева (+24,3).

Читайте также: Как Украина триумфировала на зимних Паралимпиадах: невероятная история успеха

Добавим, что четвертой и пятой финишировали так называемые нНйтральные паралимпийские спортсмены из России – Ирина Гуляева и Наталья Кочерова соответственно.

Паралимпиада, биатлон, спорт, Южная Корея, Мастерс, США
Паралимпиада-2018: Результаты биатлонной гонки на 6 километров среди сидячих спортсменок

Что касается гонки с участием мужчин, то представитель Украины Тарас Радь на своих дебютных Играх занял четвертое место, отстав на 21,1 секунды от первого американца Даниэля Кноссена, который показал результат в 23 минуты и 49,7 секунды.

Серебряную же награду завоевал белорус Дмитрий Лобан (+7,3 секунды), а на третье место поднялся канадец Коллин Камерон (+9,7 секунды).

Паралимпиада, биатлон, спорт, Южная Корея, Радь, США
Паралимпиада-2018: Результаты биатлонной гонки на 7,5 километров среди сидячих спортсменов

К слову, еще один украинец Максим Яровой завершил эту гонку десятым - 30 минут и 15,0 секунд.

Напомним, 9 марта состоялась торжественная церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр в южнокорейском Пхенчане.

Теги: Новости Украины Новости России Новости спорта Паралимпийские игры Новости США Паралимпиада-2018 Новости биатлона Новости Беларуси Канада
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 10 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Когда Украина сможет вернуть Крым
сегодня, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 634
Приключения
сегодня, 11:01 Приключения "ихтамнет"-ов и выборы Путина в России: минута юмора от карикатуристов
353
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сегодня, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 946
Будни
сегодня, 08:41 Будни "ЛНР": у людей нет ни денег, ни сил
Ольга Черненко 2329
Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
11 марта, 22:01 Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
Блог Медіа 1596
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук