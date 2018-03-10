Уроженка Украины Оксана Мастерс одержала серебряную медаль Паралимпиады-2018

В первый соревновательный день Паралимпиады-2018, которая проходит в южнокорейском Пхенчане, состоялись биатлонные гонки на 6 километров среди сидячих спортсменок и на 7,5 километров среди сидячих спортсменов. Одну из медалей получила здесь Оксана Мастерс, которая родилась в украинском Хмельницком, но в 7-летнем возрасте ее удочерила американская семья, поэтому сейчас она представляет США.

Так, в соревнованиях среди женщин победила американка Кендалл Гретч, которая показала результат в 21 минуту и 52,00 секунды. Второй же была уроженка Украины, что сейчас выступает за США, Оксана Мастерс (+22,8 секунды), а "бронзу" завоевала белоруска Лидия Графеева (+24,3).

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Добавим, что четвертой и пятой финишировали так называемые нНйтральные паралимпийские спортсмены из России – Ирина Гуляева и Наталья Кочерова соответственно.



Паралимпиада-2018: Результаты биатлонной гонки на 6 километров среди сидячих спортсменок

Что касается гонки с участием мужчин, то представитель Украины Тарас Радь на своих дебютных Играх занял четвертое место, отстав на 21,1 секунды от первого американца Даниэля Кноссена, который показал результат в 23 минуты и 49,7 секунды.

Серебряную же награду завоевал белорус Дмитрий Лобан (+7,3 секунды), а на третье место поднялся канадец Коллин Камерон (+9,7 секунды).



Паралимпиада-2018: Результаты биатлонной гонки на 7,5 километров среди сидячих спортсменов

К слову, еще один украинец Максим Яровой завершил эту гонку десятым - 30 минут и 15,0 секунд.

Напомним, 9 марта состоялась торжественная церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр в южнокорейском Пхенчане.