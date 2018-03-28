Усложнить торговые отношения с ЕС может спецрасследование по импорту серной кислоты

Специальное расследование, проводимое Министерством экономического развития и торговли по импорту серной кислоты в Украину, грозит осложнением торговых отношений с Евросоюзом и Беларусью, вплоть до исков в ВТО.

Такое мнение в комментарии бизнес-порталу UAprom выразила Анжела Махинова, партнер юридической фирмы Sayenko Kharenko.

Как сообщалось ранее, в августе прошлого года ВостГОК и "Сумыхимпром", занимающие доминирующее положение на рынке серной кислоты, обратились в МЭРТ с жалобой на импорт этого сырья, который, по их мнению, наносит ущерб украинским химикам. В свою очередь, чиновники Минэкономторговли, без каких-либо предварительных исследований, открыли специальное расследование.

"В этом деле очень много проблемных моментов, и принятие любых заградительных мер при их наличии грозит исками от стран-импортеров в ВТО", – сказала она.

В частности, по ее словам, Беларусь рассматривает возможность применения мер.

"Кроме того, не стоит забывать, что ЕС, в частности, Германия, является третьим по объему импортером серной кислоты в Украину. Все помнят дело с ограничением импорта легковых авто, когда Украина проиграла Японии в ВТО. И сейчас мы наступаем на те же грабли", – отметила она.

Махинова считает, что ЕС может озаботиться рядом спецрасследований, которые инициировала Украина.

"В 2015 году было проведено спецрасследование в отношении полиуретана, по сути, против ЕС. Оно завершилось введением мер, и эту пилюлю ЕС проглотил. Сейчас ведется это спецрасследование в отношении серной кислоты, а буквально на прошлой неделе "Укртатнафта" подала заявление на третье спецрасследование относительно нефтепродуктов. То есть, нарастает спецрасследование, и я думаю, что ЕС очень озаботится этой ситуацией", – подчеркнула она, добавив, что возможно осложнение отношений и поднятие данного вопроса в комитетах ВТО.

Кроме того, Анжела Махинова отметила дефицит подвижного состава для перевозки серной кислоты в Украине, и указала, что те цистерны, которые есть, находятся в критическом состоянии.