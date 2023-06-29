Продвинулись через мощные фортификационные сооружения: военный эксперт рассказал о боях на Юге

Силы обороны продолжают наступательные операции на трех направлениях – Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском. Более того, на последнем украинские бойцы продвинулись на 1300 метров.

Сейчас идут ожесточенные бои. Однако когда украинские бойцы прорвут линии обороны врага, то фронт посыплется. Такое мнение 24 Канала выразил ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман.

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"Должны понимать, что мы продвинулись не по полю, а через очень мощные фортификационные сооружения. Если бы не было этих фортификаций и минных полей, то мы бы продвигались гораздо быстрее. Как это было во время харьковской операции", – отметил майор запаса ВСУ.

Майор запаса ВСУ объяснил, почему ВСУ медленно продвигаются: смотрите видео

Наши бойцы – герои

Сейчас продвижение будет медленным, пока Вооруженные Силы не выйдут на последнюю линию обороны и не преодолеют ее. Далее за фортификациями останутся только тыловые части российских войск и резервы. Противник привлек 90% резервов, там не будет большого количества россиян и техники.

Движение будет гораздо быстрее, но к этому надо прийти,

– сказал Гетман.

Высокопоставленные чиновники ВСУ говорят, что можно собрать мощный "кулак" и пробить линию обороны оккупантов, чтобы кому-то нравилось смотреть на карту. Однако это привело бы к большим потерям среди наших бойцов и техники.

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"Мы так делать не будем. Это не лобовые штурмы и не голливудское кино, как говорил президент Зеленский. Мы будем выжимать врага, делать ему необратимое и продвигаться медленно, но постоянно. Так, как в этом нуждается современная военная тактика", – подчеркнул военный эксперт.

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