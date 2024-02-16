Командующий флотом России, вероятно, пошел за "Цезарем": разговор с Алексеем Даниловым

Украинские спецслужбы феерично потопили российский военный десантный корабль "Цезарь Куников" – он лег на дно Черного моря. После такой пощечины Владимиру Путину, Кремль, вероятно, снял с должности командующего Черноморского флота.

Об этом сказал 24 Каналу секретарь СНБО Алексей Данилов, подчеркнув, что такая информация "прилетает из болот" на России. Также он говорил о дефиците снарядов, горячую ситуацию в Авдеевке и оружие от партнеров – все читайте далее в материале.

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Возможны ли повторные атаки из-за "Цезаря Куникова"

Украинцев просят не игнорировать воздушные тревоги. Это связано с тем, что оккупанты, вероятно, захотят отомстить за потерю большого десантного корабля "Цезаря Куникова". Он ушел под воду 14 февраля. Наблюдается ли со стороны россиян накопление ресурсов и подготовка к вероятному новому обстрелу в ближайшие дни?

"Цезарь Куников" – одно из самых новых российских судов. Именно поэтому его потопление Силами обороны Украины является большой пощечиной Владимиру Путину. Все, что известно о легендарном уничтожении – читайте в материале

То, что касается обстрелов россиян. Надо понимать, что в случае объявления тревоги все должны обязательно выполнять те меры, которые необходимы. Обязательно находиться в безопасных местах. Если кто-то не соблюдает, имейте в виду, что это может иметь для вас очень сложные последствия.

То, что касается атак врага. Не имеет значения, то ли за корабль, то ли за другие вещи (месть – 24 Канал). Продолжается война, они атакуют нашу страну, атакуют наши мирные города в любой день, независимо от того, что происходит.

Относительно того, что наши Вооруженные Силы уничтожают их Черноморский флот – так это наша задача, оно было, есть и будет. Это не последняя потеря России, я больше чем в этом уверен.

Хочу заметить, что после этих событий, которые происходили в последнее время в Черном море, сняли командующего Черноморского флота России с должности. По крайней мере такую информацию мы уже получаем из болот в Московии.

Оккупанты превратили свои десантные корабли в паромы. Соответственно, ними они могут перенаправлять технику, боеприпасы и прочее. Насколько уничтожение и повреждение военных кораблей является болезненным ударом по логистике оккупантов? Известны ли вам дополнительные детали об экипаже и о том, что могли оккупанты перевозить на "Цезаре Куникове"?

Они перевозят средства поражения, технику. Вы правы, когда говорите, что они используют эти корабли прежде всего для поставки помощи на временно оккупированную часть нашей территории в Крым из другой части России. Это средства поражения, боеприпасы, поэтому уничтожение каждой единицы такого транспортного военного средства – это для нас большая победа, а для России – проблемы.

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Когда ВСУ уничтожат Керченский мост, россияне окажутся в ловушке. Они не будут иметь десантных кораблей, а потому придется выбираться самолетами или надувными матрасами. Действительно, тогда выхода не будет, если все же флот России будет полностью уничтожен.

Я могу сказать, что история повторяется. Крым неоднократно становился городом, из которого, уплывало большое количество людей. Когда-то это были патриоты или другие люди, а в данное время это будут оккупанты. Они точно будут оттуда бежать. Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы это произошло как можно раньше.

Ад в Авдеевке

В Авдеевку срочного перебросили бойцов Третьей штурмовой бригады для усиления украинских войск. Каким вы видите развитие событий в городе и вокруг Авдеевки? Какая сейчас ситуация? Стоит ли готовиться к возможному нашему отступлению из города?

Ситуация очень сложная, тяжелая и надо понимать, что наши военные при необходимости будут принимать соответствующие решения. Подчеркиваю, что здесь нет никакого катастрофического вопроса. Дело в том, что сам город почти уничтожен до основания. Его почти не существует как города.

На войне вообще нет ни одного дня, который был бы легким. Начиная с 24 февраля, каждый день войны – это сложный, тяжелый день борьбы за нашу победу, независимость, родную землю.

Белом доме признали, что ситуация в Авдеевке критическая из-за недостатка боеприпасов. Там высказались о большом риске перехода города под контроль россиян.

Как нам реагировать на вероятное отступление? И здесь стоит отметить, что жизнь украинского бойца и каждого украинца – это наша самая важная ценность.

Жизнь каждого гражданина нашей страны – это для нас максимальная ценность, за которую мы должны бороться. То, что касается слова "отступление", мы такие слова словосочетания не используем, они абсолютно некорректны.

Есть понимание, что при необходимости военные должны осуществлять те или иные маневры. Все для того, чтобы достигать того успеха, который они должны достигать. Для этого нам надо понимать, что жизнь наших людей неоценима. Если есть необходимость, командиры имеют право принимать те или иные решения.

Еще раз подчеркиваю, не надо из этого делать какую-то трагедию. Маневры на войне – обычное дело. Часто начинают очень много к этому привлекать внимания, рассказывать, что "все пропало". На самом деле война – сложная вещь. Если при необходимости необходимы будут маневры, они будут осуществлены.

Результаты заседания "Рамштайн"

То, что так же волнует украинцев – это встреча "Рамштайн", которая состоялась 14 февраля. Что нам конкретно пообещали наши партнеры? Самое главное, этого ли мы ожидали? Необходимое оружие поставят нам в ближайшее время, или все же нужно будет подождать?

Я хочу заметить, что все попытки Российской Федерации внести раздор в страны, которые помогают нам, потерпели фиаско. Помните, что в последнее время очень часто они рассказывали, что Запад не будет нам помогать, что партнерам уже надоела эта война. Однако этого не происходит.

Происходят заседания на соответствующем уровне. Я хочу заметить, что все договоренности с нашими партнерами обязательно рано или поздно выполняются. Если есть какие-то задержки – то они чисто технические по определенным причинам.

Все договоренности, которые мы получаем от наших партнеров, выполняются. Более того, я более чем уверен, что в этом году (2024 год – 24 Канал) мы получим то, что касается дронов. Получим то, что касается F-16 и многих других средств поражения врага. Все обязательно будет на нашей территории для того, чтобы мы продвигались вперед к нашей победе.

"Хлопок" в России набирает обороты

Нас не может нарадовать, что на территории России что-то горит и взрывается. В частности, произошел большой пожар на нефтебазе в Курске. В России, конечно же, заявили об атаке украинских беспилотников. Если говорить обо всех взрывах, "хлопках" на нефтебазах, которые задействованы в поставках оккупационному войску именно горюче-смазочных материалов, – насколько это сейчас срывает обеспечение оккупационных войск?

Я могу сказать, что это точно им не помогает. Каждая уничтоженная нефтебаза, каждый уничтоженный объект, который приобщен к войне на территории нашей страны, – будет уничтожен на территории России, это будет продолжаться.

Смотрите на карте, где расположена нефтебаза "Полевая" в Курске

Мы не собираемся останавливаться в этих своих действиях, потому что эти объекты несут угрозу нашим гражданам, нашим детям, пожилым людям. Эта мразь периодически атакует наши мирные города, которые не участвуют в войне напрямую, потому что воюют военные.

Они за это будут обязательно наказаны и мы будем эту работу продолжать. Проблемы на России обязательно будут накапливаться. Рано или поздно наступит время, когда будут происходить процессы, которые приведут к деколонизации на России.

Россияне начали готовить свои военные аэродромы к возможным ударам. В разных регионах России провели определенные учения. Силы обороны Украины неоднократно атаковали военные аэродромы и на территории России, и на временно оккупированных Россией территориях. К чему готовятся россияне? Возможно, что-то чувствуют?

Я хочу заметить, что у нас есть возможности добраться до Санкт-Петербурга, который они, видимо, скоро будут переименовывать в Ленинград. Имейте в виду, что все объекты, которые будут под зоной поражения наших Вооруженных Сил, они обязательно будут поражены. Это только вопрос времени.

Я не буду сейчас в эфире подчеркивать, что это за программа и как она действует. Однако могу сказать и поблагодарить всех, кто в этом участвует. И цели, которые намечены Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины, нашим президентом, обязательно будут уничтожены.

Ожидания от турне Зеленского

Владимир Зеленский в пятницу, 16 февраля, посетит и Германию, и Францию. Какие цели визитов и чего стоит ожидать от этих встреч?

Информация о передвижениях президента закрыта. Официально известно о визитах во Францию и Германию, а дальнейшие шаги нашего президента закрыты с точки зрения безопасности.

То, что касается визита во Францию. С большой вероятностью, там будет подписано соглашение, начало которого было положено на саммите НАТО – о безопасности и помощи нашей стране.

То, что касается Германии, там будет ежегодная Мюнхенская конференция, где собираются лидеры мира и обсуждают, каким должен быть мир.

Усилилась ли угроза из Беларуси

Стало известно, что в Беларуси ввели режим контртеррористической операции в части Гомельской области. Этот регион граничит, соответственно, с нашей страной – это Житомирская и Ровненская области. Известны ли вам причины введения этого режима?

Мы отслеживаем ситуацию, которая там происходит. Это не первые меры, которые они там принимают. Нам не надо по этому поводу волноваться.

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У нас есть четкое понимание, что наши военные находятся на соответствующих местах дислокации. В случае необходимости они обязательно будут оказывать соответствующее сопротивление.