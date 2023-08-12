Это стиль Зеленского: почему назрело резкое решение уволить всех областных военкомов

Во время заседания 11 августа Совета национальной безопасности и обороны Украины за председательством Владимира Зеленского было принято решение об увольнении глав всех областных ТЦК.

Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Канала, что время от времени такие "кадровстряски" нужно совершать. Ведь необходимо приводить в сознание украинских политиков, чиновников в разных государственных институциях.

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Требуется системная работа

В то же время он подчеркнул, что есть необходимость не только в увольнениях глав областных ТЦК, скандальная деятельность которых получила большую огласку. Также нужна еще системная работа.

Идея поменять военкомов, которые поддерживали в военкоматах еще советскую коррупционную традицию, на людей, которые прошли фронт, получили и ранения и не могут продолжать воевать, давно уже обсуждалась. И возможно их опыт войны станет предохранителем против соблазнов коррупции,

– отметил политолог.

Между тем коррупционная проблема затронула не только военкоматы и военно-лечебные комиссии, но и депутатов, чиновников. Поэтому нужно восстановить электронное декларирование. Это один из системных инструментов противодействия коррупции.

Председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков рассказал, что в настоящее время его ведомство проводит 135 мониторингов образа жизни из общего числа руководителей военкоматов – из 1795 человек. Однако это не означает, что в каждом из этих наблюдений есть нарушения.

Политолог прокомментировал заявление Зеленского об увольнении глав областных ТЦК: смотрите видео

Вызывает возмущение людей

Что касается "кадровой встряски", которую инициировали СНБО и Президент Украины, то она связана с тем, что многие чиновники расслабились и начали жить, как до войны – кто-то уехал на отдых, кто-то о коррупции вспомнил.

Они пытаются схватить что-нибудь, пока имеют шанс, потому что неизвестно, что будет дальше. А война все спишет. Они действуют тоже в экстремальных условиях, но в свою пользу. А у людей это вызывает негодование.

Однако нельзя полагаться только на Президента. Он возмущен этими инцидентами так же, как и обычные украинцы. Именно поэтому у него такая беспрецедентная реакция. И я не помню такого решения, хотя многие годы наблюдаю за украинским политикумом. Это стиль Зеленского,

– подчеркнул Фесенко.

Однако не только Президент должен решать эти проблемы. Должна работать система – в частности, руководители соответствующих ведомств, система электронного декларирования.

Что известно о скандальных действиях ТЦК

Руководители ТЦК регулярно попадают в громкие скандалы. Один из них приобрел особенно широкую личную огласку – с бывшим начальником Одесского областного ТЦК Евгением Борисовым. Следствием установлено, что Борисов указывал своим подчиненным, кого из военнообязанных не призывать во время всеобщей мобилизации.

Кроме того, ДБР проверяет собственность Борисова, имеющего дом в Испании, стоимость которого не соответствует официальным доходам Борисова. Ему сообщено о подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушении порядка несения военной службы.

Еще один скандал произошел в Закарпатье с начальником одного из отделов Ужгородского районного ТЦК. Он в служебное время использовал солдат для постройки собственного частного дома. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, глава Голосеевского военкомата столицы Александр Гусарин перемещал военнообязанных через границу, получая за это деньги. К тому же, он был сообщником начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ. Им обоим доложено о подозрении.