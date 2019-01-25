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      "УЗ" готова повышать тариф на 15%, но не готова предоставлять качественные услуги, – Криворучко.

      7 Читати новину українською
      "Укрзализныця"
      "Укрзализныця" / uprom.info

      "Укрзализныця" готова повышать тариф на 15%, но не готова предоставлять качественные услуги.

      Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сказал глава Ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко.

      "Причин такого положения дел несколько. Ну, во-первых – качество. Современные услуги, которые оказывает "Укрзализныця", к сожалению, не так высоки, как того хотят и требуют грузоотправители. То есть, этот период доставки удлинился, и приводит к срыву, к накоплению, во-первых, запасов готовой продукции на складах у многих производителей. А, во-вторых, приводит к срыву определенных сроков поставок, что, соответственно, естественно, не нравится с одной стороны. И платить больше за услугу такого качества многие грузоотправители, естественно, не хотят. Кроме того, для "Укрзализныци" повышение тарифов должно привести к увеличению выручки на порядка 15-20 миллиардов гривен. Достаточно существенная сумма", – сказал он.

      "И вот участники рынка, собственно, по всем консультациям, которые мы проводили, хотят понимать, насколько прозрачно эти средства будут расходоваться. То есть не хотелось, чтобы эти средства аккумулировала "Укрзализныця" и съела где-то внутри себя. Если эти средства будут действительно и действенно направлены на решение проблемы с тягой или с инфраструктурой, участники рынка, в общем-то, готовы платить больше", – добавил Криворучко.

      Теги: Деньги Укрзализниця
      Источник: 24 Канал
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