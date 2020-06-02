Под зданием Кабмина в Киеве рестораторы собрались на протест. Они требуют разрешить работу их заведений раньше даты, которую запланировало правительство – 10 июня.

Примерно 200 человек пришли, чтобы выразить свои требования чиновникам. Об этом в прямом эфире сообщила корреспондент 24 канала.

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Среди них – владельцы ресторанов, официанты, шеф-повара и уборщики. Их основное требование – восстановить работу ресторанов.

Рестораторы вышли на митинг под Кабмином: смотрите видео

Ранее правительство разрешило ресторанам открыть летние площадки. Однако митингующие отметили, что этого мало. Ведь не все заведения имеют эти площадки. А если таки имеют, это позволяет работать лишь 10-15% всего персонала.

В Украинской ресторанной ассоциации подсчитали: примерно миллион украинцев, которые работают в ресторанной сфере, сейчас сидят дома без работы.

У участников протеста с собой кухонные принадлежности и они бьют в них. Таким образом они хотят напомнить о себе чиновникам. Ведь, по словам организаторов, на этой неделе Кабмин будет решать, открывать ли рестораны раньше запланированной даты.

Рестораторы протестуют под зданием правительства: фото 24 канала (Людмилы Гаврилюк)

Митингующие возмущены тем, что фитнес-центрам и общественному транспорту разрешили работать, а ресторанам, которые сейчас на грани выживания, нет.

Участники протеста заверили, что такие заведения являются безопасными для людей, ведь там выполняли все санитарно-гигиенические нормы еще до карантина.

Карантин в Украине: главное

По состоянию на 2 июня в Украине подтвердили 24 340 случаев заболевания COVID-19, из них 727 человек скончались, еще 10 078 больных выздоровели.

Карантин в Украине продлится минимум до 22 июня. Ранее правительство опубликовало соответствующее постановление, которое предусматривает пять этапов выхода из карантина.



Что откроют после очередного ослабления карантина / Инфографика 24 канала