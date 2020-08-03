В Харьковской ОГА обратились в полицию, чтобы правоохранители усилитли контроль за соблюдением карантина в регионе. Причиной этого является рост количества случаев заражения в области, а также несоблюдение людьми карантинных мероприятий.

Первоначально нужно усилить контроль за соблюдением карантина в местах массового скопления людей и в транспорте. Об этом сообщили на сайте Харьковской ОГА.

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Заместитель председателя Харьковской ОГА Тарас Пастух заметил, что получает жалобы от жителей города.

Многие люди обращаются к тому, что пассажиры в транспорте уже забыли о масочном режиме. При этом при выявлении больных большинство из них говорят, что скорее всего заразились в метро, ​​супермаркете или маршрутке,

– отметил Пастух.

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