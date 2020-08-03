Уже забыли о масках: в Харькове просят полицию усилить контроль за соблюдением карантина
В Харьковской ОГА обратились в полицию, чтобы правоохранители усилитли контроль за соблюдением карантина в регионе. Причиной этого является рост количества случаев заражения в области, а также несоблюдение людьми карантинных мероприятий.
Первоначально нужно усилить контроль за соблюдением карантина в местах массового скопления людей и в транспорте. Об этом сообщили на сайте Харьковской ОГА.
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Заместитель председателя Харьковской ОГА Тарас Пастух заметил, что получает жалобы от жителей города.
Многие люди обращаются к тому, что пассажиры в транспорте уже забыли о масочном режиме. При этом при выявлении больных большинство из них говорят, что скорее всего заразились в метро, супермаркете или маршрутке,
– отметил Пастух.
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Коронавирус в Харькове: главное
- За прошедшие сутки в Харьковской области зарегистрировали 88 случаев заражения коронавирусом. Рост в регионе продолжается второй день.
- Ранее в Министерстве здравоохранения подтвердили, что увеличение больных COVID-19 в Украине зависит непосредственно и от общественного транспорта.
- В начале июля президент Владимир Зеленский потребовал усилить контроль за карантинными мероприятиями в общественных местах.