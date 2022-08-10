В беларуси начались военные сборы – привлекли тероборону и запас

С 9 августа в Минске стартовало собрание с подразделениями территориальной обороны. Также к участию белорусский генштаб привлек и военные запасы.

О ситуации на Волынском и Полесском направлениях рассказал украинский Генштаб. В ВСУ отметили, что существенных изменений ситуация на Севере не претерпела.

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Собрание возглавил начальник генштаба беларуси

У украинских военных есть информация, что 9 августа в Минске началось проведение собрания, которое возглавил начальник генерального штаба вооруженных сил беларуси.

Участие в собрании приняли подразделения территориальной обороны и военнообязанные запаса. При этом, говорят украинские защитники, сохраняется угроза нанесения ракетных обстрелов и ударов из авиации.

В беларуси начали обучение сил ПВО

Ранее в беларуси начали очередные военные учения – на этот раз сил ПВО. В командовании Воздушных сил ВСУ отметили: белорусские войска как будто готовятся к обороне своей территории. В Вооруженных Силах говорят: россия превращает беларусь в свою военную базу.

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