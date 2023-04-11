В Донецке под обстрел попал автобус: есть пострадавшие, в том числе водитель
11 апреля 2023, 17:26Читати новину українською
Источник:"Новости Донбасса"
Днем 11 апреля Россия обстреляла Донецк. Вблизи места попадания проезжал пассажирский автобус.
В результате взрывной волны в маршрутном такси выбило окна. Обломки от снаряда нанесли механические повреждения автобуса.
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Что известно о пострадавших
Автор видеоролика отмечает, что обстрел произошел в поселении Лозовское Куйбышевского района. Во вражеский огонь попал автобус 63-го маршрута.
В результате обстрела ранены, среди них – водитель.
В Донецке автобус попал под обстрел: смотрите видео
В ролике автор также показал огромную воронку, образовавшуюся в результате попадания боеприпаса.
Россия обстреливает Украину: последние новости
- В ночь на 9 апреля российская армия атаковала двумя ракетами частный сектор в Запорожье. В результате попадания один дом частично разрушился.
- В соседних домах взрывной волной снесло окна и кровлю. Известно, что на месте происшествия погибли 2 человека: 50-летний отец и его 11-летняя дочь.
- В этот же день 9 апреля, около 12:00 россияне атаковали один из населенных пунктов Черниговской области, расположенный неподалеку от границы с государством-террористкой. Собственно взрыв прогремел в районе села Гремяч.
- Как отметили в Оперативном командовании "Север", в результате обстрела произошло разрушение гражданской инфраструктуры населенного пункта. Вероятно, враг попал в мост через реку Судость в этом регионе (об этом ранее писали СМИ, однако от ВСУ информации не было).