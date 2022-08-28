В ЕС готовят план отмены выдачи виз россиянам: какие страны против и почему

ЕС уже готовит план отмены выдачи виз россиянам. Новые туристические ограничения для граждан страны-оккупанта главы МИД обсудят уже 30 августа во время встречи в Чехии.

Владимир Зеленский еще во время обращения 8 августа рассказал, какие санкции важнейшие против россиян. Украинский лидер заявил, что запрет на въезд поможет гражданам страны-оккупанта хоть что-нибудь понять. Захватчики должны "жить в своем мире, пока не изменят свою философию ".

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Следующие шаги обсудят в Праге

Издание Financial Times сообщило, что ЕС намерен приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с россией. Ее подписали еще в 2007 году. Если решение примут, россиянам, чтобы увидеть Карлов мост или Эйфелеву башню, придется потратить в разы больше времени и денег.

Обсуждение состоится в рамках двухдневной встречи глав МИДа стран ЕС. Она стартует 30 августа в Праге. Высокопоставленный чиновник ЕС отметил, что исключительная ситуация требует исключительных шагов.

Неприемлемо, чтобы русские туристы гуляли в наших городах, на наших пристанях. Мы должны послать сигнал российскому населению, что эта война не является нормальной, это неприемлемо,

– говорится в сообщении.

Он также добавил, что есть желание выйти за пределы приостановки упрощения визового режима. Более глубокие изменения могут ввести еще до конца 2022 года.

Запрет выдачи шенгенских виз россиянам: какие страны за, какие – против

Как началась дискуссия и кто поддержал запрет

Дискуссия о запрете выдачи шенгенских виз продолжается уже несколько недель. Инициировала ее в июле Эстония.

Урмас Рейнсалу – глава МИД страны – сообщил, что россияне злоупотребляют визами. Пока в Украине от российской агрессии гибнут взрослые и дети, граждане страны-оккупанта планируют массово европейские каникулы. Рейнсалу заметил, что россияне "едут в Лувр, когда в Украине убивают детей". Глава МИД Эстонии подчеркнул, что в российском терроре виноваты все россияне.

Позицию Эстонии поддержала председательствующая в Совете ЕС Чехия. Ян Липовский – министр иностранных дел Чехии – заявил, что о туризме россиян не может даже говориться.

Мы были первыми, кто пошел на это мероприятие, и пытаемся объяснить нашим партнерам, что это оправданное и эффективное мероприятие. Во время российской агрессии, декларируемые границы которой постоянно смещаются, об обычном туризме граждан россии не может быть и речи,

– сказал Липовский.

Кроме того, отмену выдачи виз россиянам поддержали:

Дания;

Литва;

Латвия.

Впоследствии стало известно, что Польша работает над концепцией, позволяющей отказывать россиянам в выдаче виз. Петр Вавжик – глава МИД страны – отметил, что, к сожалению, не все страны ЕС поддерживают закрытие границ ЕС для россиян.

Какие страны – против отмены виз

Германия. Канцлер Олаф Шольц заявил о "войне путина" и выступил против запрета для так называемых "хороших россиян".

Канцлер Олаф Шольц заявил о "войне путина" и выступил против запрета для так называемых "хороших россиян". Кипр. Корнелиос Корнелиу – глава МИД – рассказал о вере "в межчеловеческие контакты".

Корнелиос Корнелиу – глава МИД – рассказал о вере "в межчеловеческие контакты". Греция. Страна своего решения не аргументировала.

Страна своего решения не аргументировала. Венгрия. Петер Сийярто – глава МИД Венгрии – заявил, что его страна вроде бы вообще не видит пользы от санкций.

Петер Сийярто – глава МИД Венгрии – заявил, что его страна вроде бы вообще не видит пользы от санкций. Франция.

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