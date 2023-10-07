В Грозе похоронили супругов, погибших из-за российского удара по кафе-магазину
Источник:Андрей Конашевич
Российские террористы ударили по Грозе, убив более 50 человек. В селе состоялись первые похороны.
Похоронили супругов. Об этом рассказал первый заместитель председателя Купянской РВА Андрей Конашевич.
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В Грозе похоронили супругов
Конашевич рассказал о первых похоронах жертв террористического акта в селе Гроза.
В селе Гроза проходят похороны супругов, погибших 5 октября в результате удара ракетой по зданию, где проходили поминальные мероприятия мирных жителей. Светлая память! Искренние соболезнования родным и близким погибших,
– написал чиновник.
Состоялись первые похороны / Фото Андрея Конашевича
Следует отметить, что в населенном пункте проживало около 330 человек. Поэтому от рук оккупантов погиб каждый шестой житель Грозы.
Местные рассказали журналистам сквозь слезы, что теперь в каждом доме будет стоять гроб – где-то один, а где-то пять.
В Грозе похоронили супругов / Фото Андрея Конашевича
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Захватчики убили 52 человека в Грозе: коротко
- Россияне 5 октября ударили ракетой типа "Искандер" по магазину и кафе в селе Гроза Харьковской области. В момент атаки там проходил поминальный обед за военным Андреем Козырем.
- Обстрел унес жизни 52 человек. В частности, семьи бойца, которого поминали.
- Валерий Козырь – дальний родственник Андрея Козыря – рассказывал, что потерял дочь, зятя, кумовьев, сватов и всех знакомых. Теперь он будет заниматься тремя внуками, которые остались без родителей.
- СБУ уже ищет того, кто навел ракету на гражданских. Ведь о том, что кто-то корректировал огонь, свидетельствует точность удара – "Искандер" прилетел точно в небольшое здание.
- В прокуратуре Харьковской области заявили, что россияне, вероятно, думали, что на поминках будет много собратьев погибшего.
- Правоохранители уже начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.