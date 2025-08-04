Утром 4 августа Россия атаковала Хмельницкую область. Под ударом оказался Староконстантинов.

В 08:55 по всей Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета российского МиГ-31К, передает 24 Канал.

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Что известно о взрывах в Хмельницкой области?

В 08:58 Воздушные силы предупредили о движении "Кинжала" в направлении Староконстантинова через Черниговщину, Киевскую и Житомирскую области.

В 09:00 в Хмельницкой области слышали взрывы.

В 09:01 стало известно о движении еще одной ракеты в направлении Староконстантинова.

В 09:07 мониторы сообщили о новых взрывах в области, уточнив, что их слышали в районе Староконстантинова.

К слову, этот город, где находится военный аэродром, неоднократно попадал под вражеские удары. Утром 28 июля противник атаковал его теми же "Кинжалами". К счастью, целые вражеские снаряды не достигли.

Напомним, что ночью 4 августа оккупанты массированно ударили дронами по Одесщине. Наибольшие разрушения потерпел радиорынок. Там сгорели торговые павильоны с техникой.