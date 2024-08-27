В Киеве и 4 областях отменили экстренные отключения, – ДТЭК

В Киеве, а также нескольких областях Украины 27 августа вводили экстренные отключения света. В конце концов все подобные отключения отменили.

В ДТЭК сообщили, что теперь Киев, а также Киевская, Днепропетровская, Донецкая и Одесская области возвращаются к стабилизационным отключениям. Это означает, что графики в этих областях снова будут действовать.

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Экстренные отключения отменены

В компании ДТЭК в 22:09 отметили, что в Киеве, а также Киевской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой области экстренные отключения отменены. По команде Укрэнерго теперь происходит переход к графикам стабилизационных отключений.

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– написали в ДТЭК.

Компания ввела экстренные отключения в Киеве, а также 4 областях 27 августа в 15:07. В ДТЭК отметили, что соответствующее распоряжение дало Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме, а также напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют.

К слову, в Укрэнерго рассказали, что 28 августа по всей Украине целый день будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии. Так, в течение всех суток во всех регионах будут действовать две очереди отключений.

Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук отметила, что в Украине будут действовать графики плановых отключений, пока не удастся стабилизировать работу энергосистемы. По ее словам, ситуация сложная, но контролируемая.

Стоит отметить, что последние проблемы в энергосистеме Украины начались 26 августа, после того, как российская армия осуществила массированную комбинированную атаку по энергетической инфраструктуре по областям нашего государства, запустив более 100 ракет и такое же количество "шахедов".

В ряде областных центров наблюдали проблемы со светом, а также водой. В конце концов уже на следующий день ситуация начала улучшаться, но отключения у потребителей были еще длительными. В некоторых областях из-за попадания в энергетические объекты, а в других для стабилизации ситуации во всеукраинской энергетике. Поэтому и действовали графики стабилизационных отключений, которые ввело Укрэнерго.

В компании Укрэнерго также отметили и попросили потребителей, чтобы те, когда появляется свет по графику, потребляли его экономно.

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