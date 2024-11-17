В результате атаки на Львовщину погибла женщина: есть раненые

Российские войска атаковали Львовскую область крылатыми ракетами утром 17 ноября. В результате удара погибла женщина, есть пострадавшие.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого. Он отметил, что основной целью россиян была критическая инфраструктура.

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Какие последствия атаки на Львовщину

Козицкий рассказал что в результате падения обломков российской ракеты в Шептицком районе погиб один человек.

Это – 66 летняя женщина. На момент атаки она находилась в автомобиле. Искренние соболезнования родным. Еще двое мужчин получили ранения. Одного госпитализировали. Медики оказывают всю необходимую помощь,

– рассказал председатель ОВА.

Он добавил, что оккупанты в очередной раз целились по критической инфраструктуре Украины. Была повреждена магистральная труба теплоснабжения, туда уже отправились профильные службы.

"Без теплоснабжения временно остались 6 тысяч человек! Начали локализацию повреждения, при необходимости развернем пункты несокрушимости", – отметил Козицкий.

Также в результате атаки загорелись 12 гаражей. Для устранения пожара привлечено 12 пожарных и 3 единицы спецтехники.

Как Зеленский отреагировал на массированный обстрел России

Владимир Зеленский рассказал, что в ночь на 17 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по всем регионам Украины, применив более 120 ракет и 90 дронов.

Он отметил, что враг использовал дроны различных типов, в частности "Шахеды", а также крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты, среди которых "Цирконы", "Искандеры" и "Кинжалы".

Российские атаки были направлены на объекты энергетической инфраструктуры. В результате повреждены несколько объектов критической инфраструктуры. Есть сообщения об обесточенных районах.

Владимир Зеленский поблагодарил все подразделения, привлеченным к отражению атаки: зенитным ракетным войскам, пилотам F-16, "сушек" и МиГов, мобильным огневым группам и РЭБ.

Заметим, что днем ранее, 16 ноября, Зеленский сообщал, что Россия будет продолжать наносить комбинированные удары по Украине. Он отметил, что враг накапливает ракеты для того, чтобы устроить блэкаут.

Президент отметил, что сегодня Украина готова к зиме сильнее, чем когда-либо ранее во время войны. В частности, состоялась децентрализация энергетической сети.