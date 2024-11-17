В результате ракетного удара в Запорожской области уничтожено большое скопление вражеской пехоты

Силы обороны ударили по россиянам на Запорожье. Враг понес огромные потери.

Украинские военные уничтожили большое количество солдат и техники противника в Запорожской области, передает 24 Канал со ссылкой на Сухопутные войска.

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Черный день для оккупантов

Отмечается, что Россия потеряла несколько десятков солдат погибшими, а также "заработала" уничтоженную и поврежденную технику. Такой результат стал возможным благодаря боевому сотрудничеству 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады и 15 отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес".

По большому скоплению российской пехоты было нанесено огневое поражение из артиллерийской ракетной системы HIMARS.

Мощная ликвидация оккупантов: смотрите видео



К слову, ранее отряд беспилотных систем "Тайфун" и 14 штурмовая бригада НГУ "Красная калина" показали кадры уничтожения российского комплекса РЭБ "Борисоглебск-2" стоимостью 200 миллионов долларов на Покровском направлении.

Также Силы обороны обнародовали кадры удара по командному пункту окупантов на левом берегу Днепра.

Эффектным есть видео с Курской области. Там во время штурма позиций ВСУ российская армия потеряла 17 единиц техники из-за подрыва на минах.

Готовят ли россияне наступление на Запорожье

Напомним, что на днях появилась информация о том, что оккупанты готовятся к массированным штурмам в Запорожье. В частности, украинские силы сообщили, что россияне перемещают подготовленные штурмовые группы на передовые позиции в Запорожской области. Вероятно, враг готовит наступление с привлечением бронетехники и легких багги. В разных направлениях, таких как Ореховский и Гуляйпольский, Россия активизирует войска для контроля логистических путей. Атаки противник проводит малыми группами с поддержкой бронетехники, но часто терпит потери из-за минных полей и артиллерийского огня.

Между тем, в DeepState опровергли слухи о подготовке большого наступления России на Запорожье, отметив, что большой активности войск в регионе не наблюдается.Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко указал, что у Кремля нет сил для большого наступления на Запорожье, но он может распространять панику через военкоров.