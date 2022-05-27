В России цинично заявили, что предложения Украины для перемирия выполнить невозможно

27 мая 2022 , 01:12
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Москва цинично заявила, что украинские предложения по перемирию выполнить невозможно. Именно так путинские политики отреагировали на заявление Владимира Зеленского.

Ответную реакцию обнародовали росСМИ. Это случилось 26 мая – на 92-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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В России заявляют о невозможности выполнить предложения по перемирию

Условия, которые Зеленский выдвигает для перемирия, категоричны к идиотизму и неосуществимы в принципе. Он требует сделать Донбасс и Крым снова украинским, будто ему неизвестна воля их жителей,
– лживо заявил очередной рупор Кремля.

Голос российского диктатора, вероятно, забыл или ему не рассказывают как заместителю председателя Совета Безопасности России о том, какое сопротивление оказывают люди на временно оккупированных Россией украинских землях.

В частности, во временно оккупированном Крыму российские оккупанты еще с 2014 года незаконно похищают и заключены в тюрьму за их проукраинскую позицию.

В частности, в мае глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что в Крыму после полномасштабного нападения России только усилились преследования и репрессии в отношении крымских татар и этнических украинцев.

Люди в Херсоне с начала российской оккупации массово выходят на проукраинские митинги, в Мелитополе действуют партизаны . Также партизанское сопротивление есть и в Луганской области.

Медведев цинично обманывает о позиции людей в Украине

В путинской реальности Медведев заявляет, что якобы говорится о том, чтобы: "Вывести из Донбасса все войска, оставив украинской армии полное пространство для репрессий против людей".

Дмитрий Медведев снова забыл, что на самом деле российская армия массово убивает, пытает, насилует украинцев на временно оккупированных территориях Украины. А еще людей заставляют:

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Автор: Діана Квасневська