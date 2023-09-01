В поле Саратовской области нашли неразорвавшуюся ракету Х-101, – СМИ
Россия со своей территории обстреливает Украину. Однако часто ракеты оказываются неисправными, поэтому падают еще на территории страны-агрессорки.
Российские СМИ пишут, что в поле в Саратовской области России была найдена ракета Х-101. Она "отвалилась от ракетоносителя", передает 24 Канал.
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Ракету нашли в 300 км от линии фронта
Напомним, что во время последних двух обстрелов Ту-95 запуски ракет осуществляли не только над акваторией Каспийского моря, а также над сушей, в том числе неподалеку от аэродрома базирования "Энгельс".
Что известно о ракетах Х-101Это стратегическая крылатая ракета класса "воздух – земля" с использованием технологий понижения радиолокационной заметности. Двигатель расположен внутри ракеты. Ракета выполнена на новой технологической основе, имеет, согласно заявлениям российских чиновников, исключительно российское комплектование.
Использует комбинированную систему наведения: инерционная система с оптико-электронной коррекцией; на конечном участке используется головка самонаведения. Может получать комплексную информацию и по маршруту, и по координатам цели. В отличие от ракет предыдущего поколения есть принципиальная возможность изменения цели, когда ракета уже летит.
Также напомним, что пуски крылатых ракет типа Х-101/555/55 выполняются над акваторией Каспийского моря из-за таких "неисправностей". Часть ракет бракована и падает в море без срабатывания двигателя.
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