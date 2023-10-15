Боятся потерять флот из-за "малышей": россияне построили ограждение на входе в бухту Севастополя

Россия до сих пор не может оправиться от позорных потерь своих кораблей в Черном море. В сети появился спутниковый снимок, на котором показано, как оккупанты пытаются предотвратить повторные "ликвидации" своих судов.

Россияне очень переживают за свои корабли. И не зря – из-за "хлопка" уже несколько из них вынужденно покинули ряды Черноморского флота.

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Защита от беспилотников

Наибольший страх оккупантов – морские дроны СБУ, знаменитые "малыши", которые успешно охотятся на вражеские суда, особенно в районе Севастополя.

: Морские надводные дроны Seababy – уникальная разработка СБУ. Они оборудованы боевой частью 850 кг. Именно эти беспилотники атаковали Крымский мост в июле 2023 года, а также российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер "SIG".

Последними "пойманными рыбами" стали буксир "Николай Муру" и патрульный корабль "Павел Державин".

На спутниковом снимке видно, что враг пытается уберечь свои корабли от украинских надводных беспилотников. Так, для этого он построил заграждение на входе в Севастопольскую бухту.

Оккупанты возвели ограждение на входе в бухту / Фото Osint-аналитик

Интересно, что снимок сделан 13 октября – в день последней атаки дронов на "Николай Муру".

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