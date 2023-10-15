Боятся потерять флот из-за "малышей": россияне построили ограждение на входе в бухту Севастополя
Источник:Brady Africk
Россия до сих пор не может оправиться от позорных потерь своих кораблей в Черном море. В сети появился спутниковый снимок, на котором показано, как оккупанты пытаются предотвратить повторные "ликвидации" своих судов.
Россияне очень переживают за свои корабли. И не зря – из-за "хлопка" уже несколько из них вынужденно покинули ряды Черноморского флота.
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Защита от беспилотников
Наибольший страх оккупантов – морские дроны СБУ, знаменитые "малыши", которые успешно охотятся на вражеские суда, особенно в районе Севастополя.Справка : Морские надводные дроны Seababy – уникальная разработка СБУ. Они оборудованы боевой частью 850 кг. Именно эти беспилотники атаковали Крымский мост в июле 2023 года, а также российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер "SIG".
Последними "пойманными рыбами" стали буксир "Николай Муру" и патрульный корабль "Павел Державин".
На спутниковом снимке видно, что враг пытается уберечь свои корабли от украинских надводных беспилотников. Так, для этого он построил заграждение на входе в Севастопольскую бухту.
Оккупанты возвели ограждение на входе в бухту / Фото Osint-аналитик
Интересно, что снимок сделан 13 октября – в день последней атаки дронов на "Николай Муру".
Эффективная работа "малышей" по флоту России: что известно
- 4 августа российский десантный корабль "Оленогорский горняк" атаковал надводный дрон. СБУ признала, что это ее спецоперация. В результате атаки судно получило значительные повреждения. В ВМС считают, что это судно больше не вернется в Северный флот России.
- В ночь на 5 августа в районе Керченского пролива раздавались взрывы. Это морские малыши штурмовали очередное российское судно – танкер SIG.
- 15 сентября украинский надводный дрон "укусил" возле Севастопольской бухты российский ракетный корабль "Самум". Он получил немалые повреждения, в результате чего потерял ход.