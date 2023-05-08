В Украине объявляли воздушную тревогу: была угроза удара "Кинжалами"

Днем 8 мая в Украине объявляли воздушную тревогу. Сирена стала распространяться по стране, а позже карта стала полностью красной.

Причиной тревоги по всей Украине был взлет вражеского МиГ-31К. Детальнее о ситуации – расскажет 24 Канал.

Кстати В ряде областей была тревога: Россия атаковала Одесскую область ракетами, а Киев – дронами

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу 8 мая из-за взлета вражеского истребителя МиГ-31К, который может иметь ракеты "Кинжал". Это аэробалистическая ракета, способная лететь очень быстро и точно.Уход МиГ от пусковых рубежей. В Украине начался отбой воздушной тревоги.Фиксируется активность тактической вражеской авиации в Брянской и Курской областях России. Есть угроза для Сумской и Черниговской областей.Ситуация без изменений, пусков ракет не было. Как правило, тревога из-за взлета МиГ в России длится ориентировочно до 1 часа. До окончания тревоги находитесь в безопасных местах.Взлет МиГ-31К с авиабазы в Нижегородской области "Саваслейка".Взлет МиГ-31К ВВС России.



Воздушная тревога по всей Украине / Карта

Украинцы уничтожили ракету "Кинжал"

Недавно 4 мая украинские военные сбили ракету "Кинжал". Однако официально историческое событие подтвердили только 6 мая.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказывал, что враг выпустил по Украине ракету Х-47 с самолета МиГ-31К, поднявшегося в небо с аэродрома Саваслейка. По вражеской цели отработало воздушное командование "Центр" дивизионом Patriot, который может сбивать баллистические ракеты.

Кстати, уничтожение этой ракеты официальные источники подтвердили не сразу, сначала даже было опровержение. Дело в том, что крайне важна достоверность доказательства факта.

МиГ-31К – носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал" . Кстати, МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ.

Предыдущая воздушная тревога в Украине