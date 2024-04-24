В Украине создали умный дрон: когда он начнет уничтожать оккупантов
Сообщают, что в Украине создали новый дрон-камикадзе, который умеет сам определять цели. Беспилотник полностью состоит из украинских деталей, а оператору лишь нужно выбрать обнаруженный объект и нажать на кнопку.
Такой БпЛА способен самостоятельно уклоняться от предметов, которые летят в его сторону, а в целом его позиционируют, как технологию с искусственным интеллектом. Как рассказал 24 Каналу командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, ряд компаний уже действительно работают над автоматическим наведением.
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Украина совершила переворот в сфере технологий
Как украинские, так и европейские компании активно работают над тем, чтобы сделать автоматическое наведение. Оно позволит решить ряд проблем, в частности радиогоризонта, а в некоторых ситуациях влияния радиоэлектронной борьбы противника.
Это не фантастика, а реальность, которая наступила уже сегодня. Сейчас мы видим применение дрона в тылу. Посмотрим, как он будет работать непосредственно в боевых условиях,
– отметил Юрий Федоренко.
Он добавил, что уверен в том, что дроны, которые производят украинские компании, можно будет эффективно применить на фронте уже в середине лета 2024 года. Эти технологии будут все больше модернизировать.
"Я думаю, что когда мы выиграем войну и посмотрим в динамике, то увидим, что произошла не просто технологическая революция, а произошло нечто подобное, как в Первую мировую войну с авиацией, то есть безумный скачок вверх, и Украина здесь абсолютный лидер", – отметил командир батальона ударных БпАК "Ахиллес".
Дроны на войне: что известно
- Заместитель главнокомандующего ВСУ полковник Вадим Сухаревский рассказал, что в 2024 году поставки дронов втрое больше, чем в прошлом году. Относительно расстояния в более тысячи километров, Сухаревский сказал, что это не лимит. К тому же 99% БПЛА, которые поступают на фронт, – украинского производства.
- Издание The Economist сообщает, что Украина изготовила дрон с дальностью 3 тысячи километров. О беспилотнике, который может преодолевать такое расстояние, еще раньше говорил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он назвал этот "рой дронов" в честь немецкого пилота Матиаса Руста. Всего в сферу беспилотников инвестируется миллионы долларов, их изготавливают десятки компаний.
- Владимир Зеленский осмотрел новый украинский дрон, который может наносить удары на оперативно-тактической глубине более чем 100 километров. Название беспилотника не разглашают, но известно, что он уже уничтожает оккупантов на фронте. Новый дрон имеет высокую маневренность, может заходить на цель под прямым углом, поражать движущиеся и статические объекты.