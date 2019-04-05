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      В 2018 году украинские компании повысили зарплаты на 15-20%, среди лидеров – большой бизнес

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      Повышение зарплат
      Повышение зарплат / 112.ua

      В 2018 году работодатели практически во всех отраслях повысили зарплаты своим сотрудникам, а самую высокую динамику роста продемонстрировали крупные компании, нацеленные на сохранение позиций лидеров.

      Об этом говорится в статье "Платят больше: Какие компании и насколько повышают зарплаты" на 112.ua.

      В среднем все украинские компании повысили зарплаты на 15-20% в 2018 году, поделился наблюдениями территориальный директор ANCOR Ukraine (компания специализируется на трудоустройстве) Юрий Перч: "Безусловно, это происходило неравномерно, в зависимости от отрасли и размеров компаний, но компаний, которые повысили зарплаты работникам менее чем на 10%, практически не было".

      Наиболее ощутимо зарплаты выросли в крупных компаниях, отмечают эксперты. Это происходило вопреки общепринятому мнению о том, что выбирая в качестве работодателя компанию – лидера отрасли, сотрудник сначала соглашается на оплату труда немного меньше, чем в компании, которая менее известна или только пытается закрепиться в области,
      – говорится в статье.

      Да, лидер металлургической отрасли группа "Метинвест" в прошлом году повышала уровень заработных плат дважды: в апреле доходы работников выросли в среднем на 20%, в октябре – еще на 10%. До 2018 года средняя зарплата на предприятиях Группы в Украине составляла около 18 тысяч грн. С 1 апреля 2019 года группа "Метинвест" повысила заработную плату работникам своих украинских предприятий еще в среднем на 15%. Наибольшее увеличение зарплаты получили ремонтники, инженеры-технологи средней квалификации и линейные руководители. Повышение не коснулось руководителей предприятий и работников управляющей компании.

      В компании "Укртелеком" за два года (2017-2018) средняя заработная плата выросла в среднем на 35% и на конец 2018 года составила более 8,5 тыс. грн. Основными критериями для пересмотра заработной платы в "Укртелекоме" являются: ситуация на рынке и индивидуальная эффективность каждого сотрудника, рассказали в пресс-службе компании.

      В среднем на 30,5% за весь 2018 год выросла зарплата работников автозаправочной сети ОККО.

      Рост зарплат наблюдался и в аграрной сфере, причем также неравномерно: на крупных предприятиях оплату труда сотрудникам повышали больше. "За последние три года в аграрном секторе Украины средняя зарплата выросла в 2,5-3 раза", – сказал президент "Украинской аграрной конфедерации" Леонид Козаченко. По его словам средняя зарплата в АПК сейчас составляет примерно 15,2 тыс. грн.

      Эксперты прогнозируют, что в 2019 году процесс роста зарплат в Украине продолжится. "Сдерживающим фактором роста зарплат есть финансовые возможности компаний. Компании не могут повышать зарплаты бесконечно, ведь они ограничены показателями доходности", – говорит Юрий Перч.

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      Теги: Финансы Деньги Рынок труда
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