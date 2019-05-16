В аэропорту Риги задержали украинцев: они перевозили крупную сумму валюты

В международном аэропорту "Рига" задержали 4 украинцев, которые перевозили 400 тысяч евро и 500 тысяч долларов наличными. Деньги обнаружили в ручных кладях этих людей.

В Ригу граждане Украины прилетели частным рейсом из Одессы. Проверку сумок этих людей совершали в рамках информации о возможных рисках перемещения через госграницу Латвии крупных сумм наличности и предоставление ложных данных о декларации этих денег. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на латвийскую Службу госдоходов.

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Так, в ручной клади гражданина Украины 1954 года рождения нашли и изъяли 200 тысяч долларов США наличными. В сумке другого украинца 1987 года рождения нашли и изъяли 300 тысяч долларов. У украинки 1977 года рождения из того же частного рейса изъяли 100 тысяч евро, а у еще одного украинца 1950 года – 300 тысяч евро.

Против этих лиц в Латвии уже открыли 4 уголовных производства. В Службе госдоходов страны предполагают, что по крайней мере один из задержанных связан с организованной преступностью.

Добавим, что недавно правоохранители обнаружили в Украине похищенную из французского музея картину известного художника-пуантилиста Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель". Полотно, стоимостью 1,5 миллиона долларов нашли случайно: во время обыска жилья группы преступников, которые убили украинского ювелира Сергея Киселева.