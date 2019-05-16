19:22
16 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Российские ведьмы подожгли Нотр-Дам. Кто подставил Путину ковер
      Вєсті Кремля
      21:38, 15 мая
      Вести.UA: Как Порошенко засевает "хороших" людей. Вакарчук поделился политической стратегией
      Вєсті.UA
      20:11, 15 мая
      Эстонского чуда не произошло: почему в Украине не могут запустить электронное управление
      ЦРУ
      09:00, 15 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Наркомания в Союзе
      Згадати все
      01:04, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      В аэропорту Риги задержали украинцев: они перевозили крупную сумму валюты

      23 Читати новину українською
      Международный аэропорт "Рига"
      Международный аэропорт "Рига" / Polet.me

      В международном аэропорту "Рига" задержали 4 украинцев, которые перевозили 400 тысяч евро и 500 тысяч долларов наличными. Деньги обнаружили в ручных кладях этих людей.

      В Ригу граждане Украины прилетели частным рейсом из Одессы. Проверку сумок этих людей совершали в рамках информации о возможных рисках перемещения через госграницу Латвии крупных сумм наличности и предоставление ложных данных о декларации этих денег. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на латвийскую Службу госдоходов.

      Читайте также: Кража почти на миллион: в Одесской области иностранец ограбил авто неосмотрительной бизнесвумен

      Так, в ручной клади гражданина Украины 1954 года рождения нашли и изъяли 200 тысяч долларов США наличными. В сумке другого украинца 1987 года рождения нашли и изъяли 300 тысяч долларов. У украинки 1977 года рождения из того же частного рейса изъяли 100 тысяч евро, а у еще одного украинца 1950 года – 300 тысяч евро.

      Против этих лиц в Латвии уже открыли 4 уголовных производства. В Службе госдоходов страны предполагают, что по крайней мере один из задержанных связан с организованной преступностью.

      Добавим, что недавно правоохранители обнаружили в Украине похищенную из французского музея картину известного художника-пуантилиста Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель". Полотно, стоимостью 1,5 миллиона долларов нашли случайно: во время обыска жилья группы преступников, которые убили украинского ювелира Сергея Киселева.

      blog_ava
      "Джон Уик 3": сюжет и трейлер боевика с Киану Ривзом и зажигательной Холли Берри
      сегодня
      2073
      Теги: Деньги Новости Одессы Латвия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кто такой Святослав Вакарчук: биография музыканта и лидера партии "Голос"
      сегодня , 19:15 Кто такой Святослав Вакарчук: биография музыканта и лидера партии "Голос"
      Наталя Боднар 8
      Судьи хотят наказать Порошенко, Петренко и Смолия за их заявления: насколько это возможно
      сегодня , 18:30 Судьи хотят наказать Порошенко, Петренко и Смолия за их заявления: насколько это возможно
      Ірина Поліщук 188
      Инновационные технологии холодильников: уникальная система разморозки и свежести
      сегодня , 17:00 Инновационные технологии холодильников: уникальная система разморозки и свежести
      66
      Квартира Зеленского в Крыму: как выглядит и что о ней известно – фото, видео
      сегодня , 18:12 Квартира Зеленского в Крыму: как выглядит и что о ней известно – фото, видео
      201
      К виску приставили пистолет, – интервью с Дмитрием Комаровым, который едва не погиб в Бразилии
      сегодня , 17:30 К виску приставили пистолет, – интервью с Дмитрием Комаровым, который едва не погиб в Бразилии
      Олег Бабій 278
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Действительно ли санкции ЕС хотели поставить Россию на колени
       30 мая 2016 , 14:01
      Трамп отреагировал на заявление о его тайной встрече с Путиным
       19 июля 2017 , 05:32
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук