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      В Англии умер 14-летний вратарь после травмы на футбольном матче

      68 Читати новину українською
      14-летний мальчик умер во время матча
      14-летний мальчик умер во время матча

      Трагический случай произошел с юным вратарем английского "Бедгроув Динамос" Лукой Кампаньяро во время поединка.

      Юный голкипер получил серьезную травму головы после столкновения с соперником во время матча юниорской лиги в западном Лондоне.

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      После инцидента юношу немедленно доставили вертолетом в Королевскую лондонскую больницу, однако спасти жизнь молодого голкипера не удалось. 11 декабря врачи прекратили борьбу за его жизнь.

      Семья погибшего получила 9 тысяч фунтов стерлингов пожертвований, которые пойдут на похороны. Также родные погибшего решили пожертвовать органы мальчика для трансплантации нуждающимся.

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      Теги: Спорт Футбол
      Источник: 24 Канал
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