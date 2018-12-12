В Англии умер 14-летний вратарь после травмы на футбольном матче

Трагический случай произошел с юным вратарем английского "Бедгроув Динамос" Лукой Кампаньяро во время поединка.

Юный голкипер получил серьезную травму головы после столкновения с соперником во время матча юниорской лиги в западном Лондоне.

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После инцидента юношу немедленно доставили вертолетом в Королевскую лондонскую больницу, однако спасти жизнь молодого голкипера не удалось. 11 декабря врачи прекратили борьбу за его жизнь.

Семья погибшего получила 9 тысяч фунтов стерлингов пожертвований, которые пойдут на похороны. Также родные погибшего решили пожертвовать органы мальчика для трансплантации нуждающимся.

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