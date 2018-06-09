В Австралии из-за заражения гепатитом А от граната умерла женщина

В Австралии в результате заражения гепатитом А умерла 64-летняя женщина, которая накануне съела пакет замороженных зерен граната.

Об этом сообщил сайт "ВВС.Украина".

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Известно, что в стране гепатитом А уже заразились около 25 человек от продуктов австралийской компании Creative Gourmet, но это первый случай смерти.

Местные власти призывают австралийцев проверить свои морозильные камеры и избавиться от этого продукта, хотя компания продала около 2 тысяч пакетов гранатовых зерен. Известно, что фрукты импортировали из Египта.

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Сама компания Entyce Food Ingredients, которой принадлежит бренд Creative Gourmet заверила, что заражение произошло в "относительно небольшой партии" продуктов. В прошлом году эта же компания уже была вынуждена отозвать партию замороженных ягод после того, как несколько покупателей заразились гепатитом А.

Что такое гепатит А?

Он больше известен как "болезнь Боткина" или желтуха – острая инфекционная болезнь с поражением печени, которая попадает в организм человека путем потребления пищи или воды, загрязненной инфицированными испражнениями. Гепатит А поражает печень и обычно передается половым путём, фекалии или контакт с зараженными продуктами. Симптомы появляются через 15-50 дней после заражения. Среди них – тошнота, высокая температура и пожелтение кожи.