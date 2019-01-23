В Белом доме заявили, что "шатдаун" повлияет на ВВП США, но не затронет мировой экономики

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что приостановка работы федерального правительства США, так называемый "шатдаун", негативно скажется на ВВП страны, но не повлияет на состояние мировой экономики.

Об этом он сообщил в эфире телеканала CNBC.

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Проблема "шатдауна" – это временная проблема. Я признаю, что мы несем убытки в плане ВВП. Но я не признаю, что это хотя бы в какой-то степени повлияет на глобальную экономику,

– заявил Кадлоу.

По его оценке, когда "шатдаун" подойдет к концу и соответствующие переговоры завершатся, все встанет на свое место. С точки зрения главы Национального экономического совета Белого дома, нормализация "состоится сразу".

Работа правительства США частично приостановлена ​​с 22 декабря из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло потому, что республиканцам и демократам в Конгрессе США не удалось согласовать параметры бюджета, в который президент США Дональд Трамп хочет включить средства на строительство стены на границе с Мексикой.

Нынешний "шатдаун" побил рекорд по продолжительности, а признаков того, что республиканцы и демократы пойдут на компромисс, так и не наблюдается. Без финансирования продолжает оставаться 9 министерств, а также ряд других менее крупных госучреждений. В целом "шатдаун" коснулся почти четвертой части правительства, для других ведомств Конгресс ранее успел выделить средства до конца сентября 2019 года.

Что такое "шатдаун" и как часто он случается?Это временная частичная остановка работы государственных органов и вовсе не исключительное явление в США. В целом история страны содержит упоминания о 17 таких случаях. И даже о предыдущем, 2013 года, уже успели забыть: правительство не работало 16 дней, а Дональд Трамп в эфире программы Fox and Friends возложил вину на тогда действующего президента Барака Обаму. И вот в январе 2018 года, уже при каденции Трампа, Конгресс Соединенных Штатов Америки не сумел принять бюджет до окончания срока действия временного закона о финансировании правительства. Следовательно, федеральные ведомства страны частично приостановили работу из-за отсутствия финансирования. Это было первое в истории страны закрытие правительства в условиях, когда одна партия контролирует и Белый дом, и обе палаты Конгресса. Дональд Трамп назвал этот "шатдаун" подарком от американской демократической партии на годовщину инаугурации. А уже в феврале 2018 случился второй шатдаун за месяц – по тем же причинам: Конгресс не принял бюджет.