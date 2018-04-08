В центре Киева тысячи людей празднуют Пасху

Киевляне на Пасху собирались на Михайловской площади, где проходит фестиваль. И на Софиевской, где действует уже традиционная выставка пасхальных яиц. Люди поздравляли друг друга и передавали поздравления военным на Восток.

Две центральные площади столицы переполнены. Целыми семьями ходят то на Софийскую, то на Михайловскую площадь чтобы ничего не пропустить и увидеть все действо, которое здесь устроили.

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На сцене проходит праздничный концерт и пасхальный молебен с участием католических, православных и протестантских священников.

Мы назвали его "Твоя пасха фест" с желанием, чтобы сегодняшний день стал личным для каждого, кто придет на наш фестиваль,

– организатор фестиваля Оксамита Новачук.

Уже традиционно открылся фестиваль пасхальных писанок. Сюрпризом стали разрисованные фигуры еще одного символа праздника – кролика. Организаторы фестиваля решили совместить украинскую пасхальную традицию с международной. Все символы были расписаны вручную художниками со всей Украины.