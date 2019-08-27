Гранатомет с боевым зарядом внутри обнаружили в ночь на понедельник в вестибюле гостиницы "Львов", который расположен на проспекте Черновола, 7. В полиции инцидент квалифицировали, как терроризм.

Отмечается, что предмет, похожий на гранатомет обнаружили около 2:40 ночи сообщив об этом Галицкий отдел полиции города. При осмотре места находки сотрудники полиции изъяли предмет внешне похожий на РПГ-22 с боевым зарядом внутри, сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

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После осмотра обнаруженного предмета экспертами, было установлено, что заряд, который находился внутри гранатомета пригоден для взрыва.

Правоохранители начали уголовное производство по признакам уголовного преступления предусмотренного статьей "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" (часть 1 статьи 263 УК).

Также, поскольку действия неизвестного лица создавали реальную опасность для жизни и здоровья людей и могли нанести значительный материальный ущерб, их дополнительно квалифицировали, как террористический акт.



Гранатомет обнаружен в фойе отеля "Львов" / Фото прокуратура Львовской области

Сейчас решается вопрос о передаче уголовного производства по подследственности в следственный отдел Управления СБУ во Львовской области.

Ход досудебного расследования находится на контроле Львовской местной прокуратуры №1.

Кстати, в ночь на понедельник в центре Киева из гранатомета обстреляли здание ОАО "Мостострой". Неизвестные лица попали в помещение на четвертом этаже здания. К счастью в результате инцидента никто не пострадал.

По неподтвержденной информации, полиция разыскивает двух человек на мопеде. Обстреляв здание Мостобуда они исчезли в неизвестном направлении.

Детали: Что говорят в полиции об обстреле здания ОАО "Мостострой" в центре Киева