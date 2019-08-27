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      В центре Львова возле отеля нашли заряженный гранатомет

      8 Читати новину українською
      В фойе отеля "Львов" нашли гранатомет с зарядом внутри
      В фойе отеля "Львов" нашли гранатомет с зарядом внутри / booking

      Гранатомет с боевым зарядом внутри обнаружили в ночь на понедельник в вестибюле гостиницы "Львов", который расположен на проспекте Черновола, 7. В полиции инцидент квалифицировали, как терроризм.

      Отмечается, что предмет, похожий на гранатомет обнаружили около 2:40 ночи сообщив об этом Галицкий отдел полиции города. При осмотре места находки сотрудники полиции изъяли предмет внешне похожий на РПГ-22 с боевым зарядом внутри, сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

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      После осмотра обнаруженного предмета экспертами, было установлено, что заряд, который находился внутри гранатомета пригоден для взрыва.

      Правоохранители начали уголовное производство по признакам уголовного преступления предусмотренного статьей "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" (часть 1 статьи 263 УК).

      Также, поскольку действия неизвестного лица создавали реальную опасность для жизни и здоровья людей и могли нанести значительный материальный ущерб, их дополнительно квалифицировали, как террористический акт.

      У центрі Львова виявили гранатомет
      Гранатомет обнаружен в фойе отеля "Львов" / Фото прокуратура Львовской области

      Сейчас решается вопрос о передаче уголовного производства по подследственности в следственный отдел Управления СБУ во Львовской области.

      Ход досудебного расследования находится на контроле Львовской местной прокуратуры №1.

      Кстати, в ночь на понедельник в центре Киева из гранатомета обстреляли здание ОАО "Мостострой". Неизвестные лица попали в помещение на четвертом этаже здания. К счастью в результате инцидента никто не пострадал.

      По неподтвержденной информации, полиция разыскивает двух человек на мопеде. Обстреляв здание Мостобуда они исчезли в неизвестном направлении.

      Детали: Что говорят в полиции об обстреле здания ОАО "Мостострой" в центре Киева

      blog_ava
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      26 августа
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      Теги: Полиция Новости Львова Оружие Новости Украины
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