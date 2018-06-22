В центре Одессы столкнулись Nissan и Opel

Столкновение автомобилей произошло сегодня, 22 июня, около 01:00 на перекрестке улиц Ришельевской и Бунина в центре Одессы.

Об этом сообщил сайт Думская со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Одессы.

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Отмечается, что от удара Nissan выбросило на металлический столб.

После ДТП водителя Opel доставили в больницу на диагностику.



После столкновения с Opel авто выбросило на металлический столб

Материалы происшествия были зафиксированы и оформлены следователем. Сейчас продолжается следствие, в ходе которого полиция планирует установить все обстоятельства аварии.



В центре Одессы столкнулись автомобили Opel и Nissan