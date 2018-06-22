В центре Одессы столкнулись Nissan и Opel
Столкновение автомобилей произошло сегодня, 22 июня, около 01:00 на перекрестке улиц Ришельевской и Бунина в центре Одессы.
Об этом сообщил сайт Думская со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Одессы.
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Отмечается, что от удара Nissan выбросило на металлический столб.
После ДТП водителя Opel доставили в больницу на диагностику.
После столкновения с Opel авто выбросило на металлический столб
Материалы происшествия были зафиксированы и оформлены следователем. Сейчас продолжается следствие, в ходе которого полиция планирует установить все обстоятельства аварии.
В центре Одессы столкнулись автомобили Opel и Nissan
Источник: 24 Канал
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