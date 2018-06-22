11:27
22 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
28°C 16°C
  • суббота
    14°C 11°C
  • воскресенье
    19°C 9°C
  • понедельник
    22°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Жена-помощница Киселева. Стартап отморозков
Вєсті Кремля
21:51, 21 июня
Вести.UA. Диктаторская империя Тимошенко. Уникальные умения Гончаренко
Вєсті.UA
22:13, 21 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты не для украинцев
ЦРУ
09:00, сегодня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В центре Одессы столкнулись Nissan и Opel

102 Читати новину українською
В центре Одессы столкнулись два автомобиля
В центре Одессы столкнулись два автомобиля / dumskaya.net

Столкновение автомобилей произошло сегодня, 22 июня, около 01:00 на перекрестке улиц Ришельевской и Бунина в центре Одессы.

Об этом сообщил сайт Думская со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Одессы.

Читайте также: В Гватемале автобус со студентами сорвался с обрыва: много погибших

Отмечается, что от удара Nissan выбросило на металлический столб.

После ДТП водителя Opel доставили в больницу на диагностику.

аварії, ДТП, Nissan
После столкновения с Opel авто выбросило на металлический столб

Материалы происшествия были зафиксированы и оформлены следователем. Сейчас продолжается следствие, в ходе которого полиция планирует установить все обстоятельства аварии.

opel, дтп, аварія
В центре Одессы столкнулись автомобили Opel и Nissan

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Одессы
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Миф о Великой Отечественной: зачем эту идею пропагандировали в Советском Союзе
сегодня, 10:02 Миф о Великой Отечественной: зачем эту идею пропагандировали в Советском Союзе
Ірина Полицька 3504
Угрозы убить, порнозвезда на трибуне и селфи с Криштиану Роналду – футбольные курьезы ЧМ-2018
сегодня, 09:31 Угрозы убить, порнозвезда на трибуне и селфи с Криштиану Роналду – футбольные курьезы ЧМ-2018
378
Кого Илья Мечников считал гением своего времени: неожиданный факт
сегодня, 10:56 Кого Илья Мечников считал гением своего времени: неожиданный факт
48
Те, кто разбогател в Луганске на фоне войны, не хотят ее окончания
сегодня, 08:38 Те, кто разбогател в Луганске на фоне войны, не хотят ее окончания
Ольга Черненко 1013
Почему одна из победительниц конкурса в новый Верховный Суд платит налоги в РФ
21 июня, 22:59 Почему одна из победительниц конкурса в новый Верховный Суд платит налоги в РФ
329
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук