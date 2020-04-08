13:56
8 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      В "делах Майдана" сообщили о подозрении действующему правоохранителю, – Офис генпрокурора

      - Читати новину українською
      У "справах Майдану" повідомили про підозру чинному правоохоронцю / www.pravda.com.ua

      В рамках расследования "дел Майдана" о подозрении сообщили руководителю следственного отдела одного из столичных управлений Нацполиции. Прокуроры установили, что в 2014 году он незаконно задержал за якобы массовые беспорядки участника протеста.

      Про повідомлення підозри чинному правоохоронцю повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

      Читайте також У ДБР знову кажуть, що хочуть скасування закону про амністію майданівців

      Прокурори 7 квітня 2020 року повідомили про підозру чинному співробітнику правоохоронного органу  керівнику слідчого відділу одного з районних управлінь Нацполіції України в місті Києві,
      – йдеться в повідомленні.

      Відповідно до нього, у січні 2014 року підозрюваний обіймав посаду старшого слідчого райуправління.

      Прокурори встановили, що він безпідставно, без будь-яких доказів незаконно затримав за нібито масові заворушення учасника протесту. Слідчий склав і підписав повідомлення про підозру йому.

      При цьому правоохоронець вдався до службової фальсифікації. Згодом він подав до районного суду Києва безпідставне клопотання про обрання щодо невинної людини запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. А суд протиправно клопотання задовольнив.

      Наразі вирішують питання про застосування запобіжного заходу і відсторонення підозрюваного від посади.

      Що відомо про справи Майдану? Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику "Справу Майдану". Вона нараховує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).

      Про підозру також повідомили організаторам, виконавцям та середній ланці. Серед них фігурують прізвища таких ексчиновників: президента-втікача Віктора Януковича, ексголови СБУ Олександра Якименка і його ексзаступників, ексгенпрокурора Віктора Пшонки тощо.

      Майдан
      Революція Гідності – основні дати / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Расследования Новости Киева Революция достоинства Полиция Офис генпрокурора
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 09:55 Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных
      Лікування 209483
      сегодня , 09:42 От коронавируса в Украине умерли уже 52 человека: детали
      Лікування 36127
      сегодня , 11:36 В ВСУ зафиксировали 5 случаев коронавируса
      Новини України 7387
      сегодня , 07:33 Правительство дополнительно разъяснило для пенсионеров условия усиленного карантина: детали
      Новини України 5622
      сегодня , 11:23 Офис генпрокурора открыл дела против Гео Лероса: в чем его обвиняют
      Новини України 6080
      сегодня , 12:14 COVID-19 в Киеве: заболели уже 294 человека
      Здорове життя 10653
      сегодня , 08:03 Главные новости 7 апреля: план выхода из карантина и обращение Зеленского
      Новини України 37743
      сегодня , 07:46 Трамп допустил прекращение финансирования ВОЗ: причина
      Новини світу 4943
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      6 апреля , 12:31 Украинский бизнес против коронавируса: кто и чем помогает
      Ярослав Голобородько
      сегодня , 13:35 Пенсионный фонд или безработные: куда государству надо вкладывать деньги
      Тимофій Милованов
      Залиште відгук