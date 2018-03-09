В день Шевченко оплатить проезд в метро можно стихами

В пятницу, 9 марта в Киеве необычный способ оплаты проезда в метро. Пассажиры могут проехать бесплатно, если зачитают стих Тараса Шевченко.

Люди знают творчество Кобзаря, многие из них соглашаются продекламировать стихотворение, чтобы получить свою бесплатную поездку.

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Для тех, кто не может вспомнить стихотворение Тараса Шевченко, или не знает, но все же хочет присоединиться к акции, организаторы раздают листовки, где можно зачитать предложенный стих, и тогда можно также бесплатно проехать.

Прокатиться бесплатно можно будет только с двух станций: "Майдан Независимости" и "Тараса Шевченко". Прочитать стихи можно будет возле контролеров с 10:00 до 11:30 на станции "Тараса Шевченко" и с 12:00 до 15:00 на станции "Майдан Независимости".

Напомним, 9 марта 1814 года, в селе Моринцы, Киевская губерния, (ныне Черкасская область) в семье крепостных родился Тарас Григорьевич Шевченко — один из величайших поэтов, писателей и художников Украины.