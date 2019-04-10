В Днепре неуправляемый грузовик снес 8 автомобилей: появились фото с места аварии

В Днепре неуправляемый грузовик вызвал масштабное ДТП – врезался сразу в 8 автомобилей. В результате аварии пострадала женщина – ее забрали в больницу.

На проспекте Александра Поля в Днепре водитель автомобиля "КрАЗ" с прицепом не справился с управлением – отказали тормоза. Грузовик столкнулся сразу с 8 автомобилями, среди них – 1 автобус и микроавтобус.

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Водитель одного из автомобилей-участников ДТП попала в больницу, с подозрением на сотрясение головного мозга. Чтобы освободить водителя одной из машин, прохожим пришлось оттягивать ее от грузовика.



В Днепре грузовик протаранил сразу 8 автомобилей / Источник: dnipro.depo.ua



Пострадал водитель одного из автомобилей / Источник : dnipro.depo.ua

По словам очевидцев, водитель грузовика, когда отказали тормоза, занял правую крайнюю полосу, но затем его стало заносить и он начал сносить все автомобили на своем пути. Остановил его только тяжелый автобуc.

У грузовика отказали тормоза / Источник: dnipro.depo.ua

Вместе с тем, в областном главке ГСЧС сообщают, что водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на 11 автомобилей. Среди них – 1 корпоративный автосуб сети супермаркетов автобус АТБ и 1 микроавтобус. В обоих из них были пассажиры.



Фото с места ДТП

На месте аварии работают правоохранители и спасатели. Из-за ДТП в этом районе движение трансопрт затруднено.



Фото с места аварии в Днепре / Источник : dnipro.depo.ua



Из-за аварии проспект перекрыли / Источник: dnipro.depo.ua