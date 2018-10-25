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      В Днепре облили "кровью" памятник комсомольцам: фото и видео

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      В Днепре облили красной краской советский памятник
      В Днепре облили красной краской советский памятник / Dp.informator.ua

      В Днепре на Соборной площади неизвестные облили красной краской памятник комсомольцам. Это было совершено, вероятно, в ночь на 25 октября или утром, потому что возле памятника чувствуется запах свежей краски.

      Об этом сообщает "Информатор".

      Возле памятника также оставили надписи "Нет красному террору" и "Смерть палачам".

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      В пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области сообщили, что к ним не поступали жалобы по поводу этого события.

      Дніпро пам'ятник СРСР комсомольці вандалізм
      Облитый краской советский монумент

      Дніпро пам'ятник СРСР вандалізм комсомольці
      Надписи возле облитого краской памятника комсомольцам

      Дніпро пам'ятник СРСР вандалізм комсомольці
      Надписи возле памятника времен СССР в Днепре

      Смотрите видео из Днепра, где краской облили памятник комсомольцам:

       

      Теги: Новости Украины Декоммунизация СССР Новости Днепра
      Источник: 24 Канал
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