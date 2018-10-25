В Днепре облили "кровью" памятник комсомольцам: фото и видео

В Днепре на Соборной площади неизвестные облили красной краской памятник комсомольцам. Это было совершено, вероятно, в ночь на 25 октября или утром, потому что возле памятника чувствуется запах свежей краски.

Об этом сообщает "Информатор". Возле памятника также оставили надписи "Нет красному террору" и "Смерть палачам". Читайте также: Храм УПЦ МП во Львове обклеили плакатами со Сталиным: фото В пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области сообщили, что к ним не поступали жалобы по поводу этого события.

Облитый краской советский монумент

Надписи возле облитого краской памятника комсомольцам

Надписи возле памятника времен СССР в Днепре Смотрите видео из Днепра, где краской облили памятник комсомольцам: