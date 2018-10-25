В Днепре облили "кровью" памятник комсомольцам: фото и видео
В Днепре на Соборной площади неизвестные облили красной краской памятник комсомольцам. Это было совершено, вероятно, в ночь на 25 октября или утром, потому что возле памятника чувствуется запах свежей краски.
Об этом сообщает "Информатор".
Возле памятника также оставили надписи "Нет красному террору" и "Смерть палачам".
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В пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области сообщили, что к ним не поступали жалобы по поводу этого события.
Облитый краской советский монумент
Надписи возле облитого краской памятника комсомольцам
Надписи возле памятника времен СССР в Днепре
Смотрите видео из Днепра, где краской облили памятник комсомольцам:
Источник: 24 Канал
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