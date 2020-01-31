В Днепре женщина предлагала взятку полиции за информацию о трупах

В Днепре задержали представительницу компании ритуальных услуг, которая пыталась подкупить начальника отделения полиции.

Сотрудница фирмы обещала систематическое "вознаграждение" за информацию об умерших лицах, сообщает полиция Днепропетровской области.

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Правоохранитель предупредил женщину о ее противоправных действиях. Также сообщил об этом своему руководству. Сумму в размере 5 тысяч долларов изъяли как вещественное доказательство.



Женщину задержали во время дачи взятки / фото: Нацполиция

Полиция открыла уголовное производство. За подкуп полицейского женщине грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

Сотрудницу ритуальных услуг задержали во время подкупа полиции – видео: