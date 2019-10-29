В доме Дубневича под Львовом проходят обыски

Правоохранители утром 29 октября начали обыски в частном доме бывшего народного депутата Богдана Дубневича в селе Зубра под Львовом.

Обыски проходят одновременно в этом загородном доме и еще нескольких зданиях, принадлежащих Дубневичу, сообщает Zaxid.net со ссылкой на правоохранительные органы.

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Однако, пока неизвестно по какому делу проводятся обыски.

Также нет официального подтверждения от правоохранительных органов. Однако, в НАБУ пообещали впоследствии предоставить официальные комментарии об обыске имения Дубневича.



Дом Богдана Дубневича в Зубре / скрин с видео

К слову, недавно генпрокурор Руслан Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича – брата Богдана Дубневича. На этой пленарной неделе парламент должен проголосовать за снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест.

Кто такие братья Дубневичи и в чем их подозревают?

Ярослав Дубневич попал в Раду в 2012 году. Богдан Дубневич присоединился к нему после Революции достоинства. Оба вступили в Блок Петра Порошенко.



Дубневичи владеют корпорацией по строительству железнодорожных путей. САП подозревает, что старший из братьев лоббировал интересы собственных предприятий, чтобы получить госзаказ от "Укрзализныци". А еще они эксклюзивно поставляют "Укрзализныце" скобы для скрепления рельсов и шпал.



Журналисты расследовали, что одна из близких к Дубневичам фирма в 2014 году получила заказов от "Укрзализныци" на 103 миллиона гривен, в 2015 году – на 170 миллионов, а в 2016 – на 300 миллионов гривен. Хотя фамилии Дубневичей не фигурируют в тендерной документации. Фирмы возглавляют менеджеры, которые ранее работали в их компаниях.



Сделки с Укрзализныцей – не единственная схема, к которой причастны Дубневичи. В частности, НАБУ расследует резонансное дело о хищении 300 миллионов кубометров газа на сумму 1,4 миллиарда гривен.