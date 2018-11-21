В Доме профсоюзов в Киеве открыли музей Революции Достоинства

21 ноября украинцы чтят память героев Небесной сотни, которые погибли во время событий Майдана. В центре Киева на Крещатике открыли музей, посвященный этим событиям.

Об этом сообщил в прямом эфире корреспондент 24 канала.

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Торжественное открытие выставки в музее состоялось в Доме профсоюзов. Его недавно реконструировали.

На выставке представлена огромная карта, где показаны все баррикады и памятные места Майдана. Также организаторы поставили информационные стенды: для того, чтобы участники Революции Достоинства могли вспомнить свое участие, а другие – прочитать и узнать больше о тех событиях.

Музей открыли в реконструированном здании Профсоюзов, который сгорел во время событий Майдана

Музей будет работать с 11 до 19 часов во все дни, кроме понедельника.

Напомним, 21 ноября в Украине отмечают пятую годовщину Революции Достоинства. Чтение памяти жертв происходит в разных городах страны.

Что такое Евромайдан или Революция Достоинства?

Акции протеста в Украине в 2013-2014 годах против коррупции, произвола правоохранительных органов и сил спецназначения при режиме Виктора Януковича, а также на поддержку европейского вектора внешней политики Украины. Из-за столкновения активистов евромайдан с силовиками в центре Киева погибли более 100 участников протестов. Погибших Революции Достоинства стали называть Небесной сотни. После событий на Майдане тогдашний президент Янукович сбежал из страны.