В Донецке начали принимать заявки на получение паспортов России
Оккупационные власти на Донбассе начали собирать заявки местных жителей на получение российских паспортов. Этому процессу активно способствует российская пропаганда.
Факт сбора заявок на получение российских паспортов в Донецке зафиксировали наблюдатели СММ ОБСЕ и написали об этом на своей странице в Twitter.
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Кроме того, наблюдатели зафиксировали присутствие представителей российских СМИ.
СММ ОБСЕ подтверждает, что российская оккупационная власть начала принимать заявки в оккупированном Донецке на получение российских паспортов. Наблюдатели зафиксировали присутствие представителей СМИ, что соответствует устоявшейся пропагандистской практике России,
– говорится в заявлении.
Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий на Донбассе. В то же время Путин заявил, что Россия якобы не хочет создавать проблемы Украине и будущей власти. 1 мая Путин подписал указ об упрощенном порядке получения паспорта РФ для украинцев с территории оккупированного Крыма.
Что предусматривает скандальный указ Путина?• Заявление на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не дольше трех месяцев.
• Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет.
• Основные условия смены гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".
• Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.
Будущий президент Владимир Зеленский в ответ на такую идею Путина заявил, что Россия зря тратит время на попытки соблазнить граждан Украины паспортами России. Он отметил, что не стоит говорить с Украиной языком угроз.
В то же время действующий президент Петр Порошенко назвал недопустимым упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса. По его словам, Кремль пытается оправдать и легитимизировать свое военное присутствие в Украине и может планировать аннексию региона.
Международное сообщество отреагировало мгновенно – 25 апреля Совет Безопасности ООН провел срочное заседание по этому вопросу.