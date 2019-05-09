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      В Донецке начали принимать заявки на получение паспортов России

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      В оккупированном Донецке запустили процесс выдачи российских паспортов
      В оккупированном Донецке запустили процесс выдачи российских паспортов / Фото из открытых источников

      Оккупационные власти на Донбассе начали собирать заявки местных жителей на получение российских паспортов. Этому процессу активно способствует российская пропаганда.

      Факт сбора заявок на получение российских паспортов в Донецке зафиксировали наблюдатели СММ ОБСЕ и написали об этом на своей странице в Twitter.

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      Кроме того, наблюдатели зафиксировали присутствие представителей российских СМИ.

      СММ ОБСЕ подтверждает, что российская оккупационная власть начала принимать заявки в оккупированном Донецке на получение российских паспортов. Наблюдатели зафиксировали присутствие представителей СМИ, что соответствует устоявшейся пропагандистской практике России,
      – говорится в заявлении.

      Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий на Донбассе. В то же время Путин заявил, что Россия якобы не хочет создавать проблемы Украине и будущей власти. 1 мая Путин подписал указ об упрощенном порядке получения паспорта РФ для украинцев с территории оккупированного Крыма.

      Что предусматривает скандальный указ Путина?• Заявление на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не дольше трех месяцев.

      • Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет.

      • Основные условия смены гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

      • Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.

      Будущий президент Владимир Зеленский в ответ на такую идею Путина заявил, что Россия зря тратит время на попытки соблазнить граждан Украины паспортами России. Он отметил, что не стоит говорить с Украиной языком угроз.

      В то же время действующий президент Петр Порошенко назвал недопустимым упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса. По его словам, Кремль пытается оправдать и легитимизировать свое военное присутствие в Украине и может планировать аннексию региона.

      Международное сообщество отреагировало мгновенно – 25 апреля Совет Безопасности ООН провел срочное заседание по этому вопросу.

      РОССИЙСКИЕ ПАСПОРТА НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
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      Теги: Новости России Новости политики Новости Украины Украина – Россия Новости Донецка Российские паспорта на Донбассе
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