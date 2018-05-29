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В Европе приняли закон, который запрещает фотографировать людей на улице

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В Европе приняли закон, который регулирует уличную фотосъемку
В Европе приняли закон, который регулирует уличную фотосъемку / Pixabay

В Европе вступил в силу новый закон, который регулирует персональную обработку данных и касается публикации изображений незнакомых людей.

Согласно этого закона, если фотография захватила лица других людей, фотографа могут привлечь к ответственности, сообщает УП Жизнь.

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Street-фотограф

Управление Комиссара по защите информации и данных в своем разъяснении подчеркивает, что в случае с уличной фотографией на не постановочный снимок могут попасть люди, которые находятся в общественных местах. То есть, если фотограф использует кадры исключительно для личной деятельности, закон к нему применяться не будет.

Впрочем, любая другая обработка этого изображения уже подпадает под действие закона. Термин "обработка" в этом случае предполагает сбор, запись и хранение персональной информации, то есть любых данных, касающихся идентифицированного человека.

Таким образом, если фотограф сделает фото, на котором можно идентифицировать человека где-то в общественном месте, и опубликовывает его, то такие действия будут подпадать под закон. В случае с выставкой фотографий правила будут другими.

При этом, каждый случай будет оцениваться отдельно в зависимости от следующих факторов:

1. Была ли сделана фотография в общественном месте;
2. Являеться ли человек на ней публичным лицом;
3. Сделанно ли фото во время публичного мероприятия.

Если же фотограф хочет опубликовать информацию, чтобы не нарушить закон, ему надо получить согласие человека, который попал на это фото. Оно не должно быть обязательно письменым, но должно доказывать, что субъект действительно не против. Поэтому письменное согласие – наиболее практичный и безопасный формат.

Если же фотограф не может получить такое согласие, а фото опубликовать все равно хочет, то изображения людей надо размыть. В случае, когда фотограф нарушил правила и на него поступила жалоба, от него могут потребовать компенсацию или заставить удалить фото, опубликованное онлайн.

Теги: LifeStyle Исскусство
Источник: 24 Канал
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