В Харькове на людей обрушился потолок торгового павильона, есть пострадавшие: фото и видео
В пятницу, 11 января, в Харькове обвалилась крыша недостроенного торгового павильона. В результате обвала пострадали четыре человека, трое из них попали в больницу.
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
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В ведомстве отмечают, что ЧП произошло на проспекте Московском, 256.
На месте происшествия привлечены 55 человек и 15 единиц техники,
– говорится в сообщении.
Взамен в отделе коммуникации полиции Харьковской области отмечают, что в больницы доставили 3 человек.
"Состояние их здоровья и степень тяжести полученных повреждений устанавливают врачи", – говорят правоохранители.
В Харькове обвалился потолок торгового центра / Источник: Нацполиция
Три человека доставлены в больницу / Источник: ГСЧС
В момент обрушения там находились люди / Источник: ДСНС
Обстоятельства инцидента устанавливаются / Источник: ГСЧС
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