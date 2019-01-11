23:15
11 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Космические "победы" России. Деликатесы для Путина
      Вєсті Кремля
      22:01, сегодня
      Вести. UA: Магические артефакты Лавры. Новая политсила от Супрун
      Вєсті.UA
      20:15, сегодня
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС

      В Харькове на людей обрушился потолок торгового павильона, есть пострадавшие: фото и видео

      115 Читати новину українською
      В Харькове на людей обрушился потолок торгового павильона, есть пострадавшие: фото и видео
      / ГСЧС

      В пятницу, 11 января, в Харькове обвалилась крыша недостроенного торгового павильона. В результате обвала пострадали четыре человека, трое из них попали в больницу.

      Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

      Читайте также: Обвал крыши на рынке в Макеевке: 4 человека госпитализированы

      В ведомстве отмечают, что ЧП произошло на проспекте Московском, 256.

      На месте происшествия привлечены 55 человек и 15 единиц техники,
      – говорится в сообщении.

      Взамен в отделе коммуникации полиции Харьковской области отмечают, что в больницы доставили 3 человек.

      "Состояние их здоровья и степень тяжести полученных повреждений устанавливают врачи", – говорят правоохранители.

      У Харкові обвалилась стеля торговельного комплексу
      В Харькове обвалился потолок торгового центра / Источник: Нацполиция

      У Харків обвалилась стеля
      Три человека доставлены в больницу / Источник: ГСЧС

      У Харкові обвалилась стеля торговельного прміщення
      В момент обрушения там находились люди / Источник: ДСНС

      У Харкові обвалилась стеля ДСНС
      Обстоятельства инцидента устанавливаются / Источник: ГСЧС

      #оперативна_інформація 11 січня у Харкові відбулося руйнування крівлі торговельного павільйону за адресою проспект Московський, 256. Станом на 20:05, внаслідок події постраждало 4 особи. На місці події залучено 55 чоловік та 15 од. техніки, з них від ДСНС 45 чол. о/с та 11 од. техніки. Головне управління ДСНС України у Харківській області Микола Чечоткін

      Опубліковано ДСНС України Пʼятниця, 11 січня 2019 р.

       

      Теги: Новости Харькова Новости Украины Новости политики Полиция ГСЧС
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 11 января: спасение лыжника в Карпатах и штурм офиса Зеленского
      сегодня , 22:09 Главные новости 11 января: спасение лыжника в Карпатах и штурм офиса Зеленского
      115
      Манна небесна: терористи влаштували розбірки на віджатих заводах
      сегодня , 22:01 Манна небесна: терористи влаштували розбірки на віджатих заводах
      Олексій Чибісов 1505
      Супербыстро и качественно: чем удивила мир уникальная стиральная машина от beko
      сегодня , 10:00 Супербыстро и качественно: чем удивила мир уникальная стиральная машина от beko
      655
      Медреформа изнутри: как молодые госслужащие в Минздраве меняют систему
      сегодня , 20:00 Медреформа изнутри: как молодые госслужащие в Минздраве меняют систему
      Світлана Попова 137
      Державна фіскальна служба: чому міняються керівники і "правила гри"
      сегодня , 19:02 Державна фіскальна служба: чому міняються керівники і "правила гри"
      Артем Овдієнко 287
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      "Это преступление никому не сойдет с рук", – заявление Юлии Тимошенко о повышении цены на газ
       19 октября 2018 , 20:30
      В Главном штабе МВД Украины - новый начальник
       20 ноября 2012 , 18:25
      Масоны XXI века: Водородный совет поздравила 14 новых адептов
       6 сентября 2018 , 17:50
      Мошенники придумали как зарабатывать на водителях
       20 октября 2018 , 14:59
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук