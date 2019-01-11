В Харькове на людей обрушился потолок торгового павильона, есть пострадавшие: фото и видео

В пятницу, 11 января, в Харькове обвалилась крыша недостроенного торгового павильона. В результате обвала пострадали четыре человека, трое из них попали в больницу.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС. Читайте также: Обвал крыши на рынке в Макеевке: 4 человека госпитализированы В ведомстве отмечают, что ЧП произошло на проспекте Московском, 256. На месте происшествия привлечены 55 человек и 15 единиц техники,

– говорится в сообщении. Взамен в отделе коммуникации полиции Харьковской области отмечают, что в больницы доставили 3 человек. "Состояние их здоровья и степень тяжести полученных повреждений устанавливают врачи", – говорят правоохранители.

В Харькове обвалился потолок торгового центра / Источник: Нацполиция

Три человека доставлены в больницу / Источник: ГСЧС

В момент обрушения там находились люди / Источник: ДСНС

Обстоятельства инцидента устанавливаются / Источник: ГСЧС #оперативна_інформація 11 січня у Харкові відбулося руйнування крівлі торговельного павільйону за адресою проспект Московський, 256. Станом на 20:05, внаслідок події постраждало 4 особи. На місці події залучено 55 чоловік та 15 од. техніки, з них від ДСНС 45 чол. о/с та 11 од. техніки. Головне управління ДСНС України у Харківській області Микола Чечоткін Опубліковано ДСНС України Пʼятниця, 11 січня 2019 р.