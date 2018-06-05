В Харькове неадекватный мужчина пытался угнать маршрутку

Вечером 4 июня в Харькове 48-летний мужчина пытался угнать маршрутное такси. По словам правоохранителей, он угрожал водителю транспортного средства.

Об этом сообщили в пресс-центре Нацполиции Харькова.

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48-летний харьковчанин выбежал на проезжую часть Александровского проспекта перед маршруткой. После этого мужчина забежал внутрь транспортного средства и начал угрожать водителю,

– говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что мужчина не смог объяснить мотивы своих действий и неадекватное поведение.



Его задержали патрульные полицейские, а маршрутку вернули водителю.



Мужчине инкриминируют покушение на незаконное завладение транспортным средством. Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.



Очевидцы инцидента добавляют, что мужчина был в состоянии сильного или алкогольного или наркотического опьянения и пытался угнать маршрутку №102.