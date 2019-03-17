В Харькове по телефону запугивали избирателей: отговаривали голосовать

Полиция Харьковской области открыла уголовное производство по факту запугивания избирателей работниками колл-центра. Так называемые "операторы" обвиняли людей в "продаже" голоса и требовали отказаться от участия в выборах.

Так, местные СМИ утверждали что в Харькове в течение 3 дней, с 13 марта, работает колл-центр, работники которого якобы запугивают по телефону избирателей.

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Во время звонков операторы утверждают, что они знают, будто собеседник продал свой голос и его ждет 2 года тюремного заключения, если он пойдет на выборы, поскольку таким образом подтверждает факт продажи голоса. Такие колл-центры уже обнаружены в 12 областях Украины, в Харькове деятельность колл-центра развернуто на 85 операторов,

– говорится в сообщении Нацполиции Харьковщины.

Так, работники такого колл-центр звонят гражданам от имени общественной сети "Опора".

По данному факту правоохранители уже открыли уголовное производство по статье "Препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 3 лет.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к совершению преступления.

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