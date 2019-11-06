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      В Харькове произошла перестрелка возле спортивного клуба: есть пострадавшие

      61 Читати новину українською
      Стрельба в Харькове
      Стрельба в Харькове / Полиция

      Во вторник вечером, 5 ноября, в Харькове произошла перестрелка. В результате инцидента с ранениями живота, предплечья и ноги был госпитализирован мужчина. Полиция задержала 14 человек для выяснения всех обстоятельств инцидента.

      Инцидент произошел около 19:00 на улице Валентинивский, сообщили в Нацполиции Харьковщины.

      Читайте также: Стрельба в Киеве: киллер Титов перед гибелью поджег собственный автомобиль – видео

      Из сообщений очевидцев известно, что у спортивного клуба произошел конфликт, который быстро перерос в стрельбу. В результате инцидента в больницу с пулевыми ранениями госпитализирован 30-летний мужчина. Ему оказывается медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.

      стрілянина у Харкові
      Одного пострадавшего доставили в больницу с многочисленными ранениями

      С места конфликта работники полиции изъяли гильзы и пули, которые будут направлены на экспертное исследование.

      Стрілянина у Харкові
      Гильзы на месте конфликта

      Правоохранители отмечают, что в Московское отделения полиции доставлены 14 человек для выяснения всех обстоятельств инцидента.

      В полиции открыли уголовное производство по статье "покушение на убийство".

      Смотрите видео о стрельбе в Харькове:

      К слову, 25 октября в Харькове произошла кровавая перестрелка. Тогда двое мужчин – Георгий Исаков и Владимир Борох – на стоянке торгового центра "Восторг" начали стрелять у Алексея Титова. Тот открыл огонь, убив последнего и ранив другого. Далее он бросился наутек на собственном авто. Впрочем, проехав несколько километров он оставил ее в одном из харьковских дворов и поджег.

      blog_ava
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      5 ноября
      3155
      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины Полиция Новости Харькова Перестрелка в Харкове
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