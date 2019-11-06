В Харькове произошла перестрелка возле спортивного клуба: есть пострадавшие

Во вторник вечером, 5 ноября, в Харькове произошла перестрелка. В результате инцидента с ранениями живота, предплечья и ноги был госпитализирован мужчина. Полиция задержала 14 человек для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Инцидент произошел около 19:00 на улице Валентинивский, сообщили в Нацполиции Харьковщины.

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Из сообщений очевидцев известно, что у спортивного клуба произошел конфликт, который быстро перерос в стрельбу. В результате инцидента в больницу с пулевыми ранениями госпитализирован 30-летний мужчина. Ему оказывается медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.



Одного пострадавшего доставили в больницу с многочисленными ранениями

С места конфликта работники полиции изъяли гильзы и пули, которые будут направлены на экспертное исследование.



Гильзы на месте конфликта

Правоохранители отмечают, что в Московское отделения полиции доставлены 14 человек для выяснения всех обстоятельств инцидента.

В полиции открыли уголовное производство по статье "покушение на убийство".

Смотрите видео о стрельбе в Харькове:

К слову, 25 октября в Харькове произошла кровавая перестрелка. Тогда двое мужчин – Георгий Исаков и Владимир Борох – на стоянке торгового центра "Восторг" начали стрелять у Алексея Титова. Тот открыл огонь, убив последнего и ранив другого. Далее он бросился наутек на собственном авто. Впрочем, проехав несколько километров он оставил ее в одном из харьковских дворов и поджег.