В Харькове спасают подростка, в руках которого взорвалась граната
16-летний парень из села Заря Донецкой области принес домой неизвестный предмет, и когда начал его разбирать, тот сдетонировал.
Местные жители говорят, что, вероятно, парень нашел боеприпас на улице.
Читайте также: В Киеве задержали пассажира метро, который перевозил боеприпасы
Пострадавшего доставили в ближайшую больницу в Константиновке, там ампутировали левую кисть, достали осколки из грудной клетки и правого глаза. А впоследствии отвезли в Харьков, сейчас он находится в реанимации. Медики говорят, что состояние больного удовлетворительное.
Состояние левого глаза не вызывает беспокойства, а вот на правый он получает интенсивное лечение. Надеюсь, что на левом глазу у него будет стопроцентное зрение, так как было до травмы,
– прокомментировала заведующая офтальмологического отделения Харьковской областной больницы Алла Савельева.
Напомним, 22 июня спасатели во время планового обхода обнаружили на столичной Лысой горе минометную мину времен Второй мировой войны.