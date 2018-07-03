В Харькове спасают подростка, в руках которого взорвалась граната

16-летний парень из села Заря Донецкой области принес домой неизвестный предмет, и когда начал его разбирать, тот сдетонировал.

Местные жители говорят, что, вероятно, парень нашел боеприпас на улице.

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Пострадавшего доставили в ближайшую больницу в Константиновке, там ампутировали левую кисть, достали осколки из грудной клетки и правого глаза. А впоследствии отвезли в Харьков, сейчас он находится в реанимации. Медики говорят, что состояние больного удовлетворительное.

Состояние левого глаза не вызывает беспокойства, а вот на правый он получает интенсивное лечение. Надеюсь, что на левом глазу у него будет стопроцентное зрение, так как было до травмы,

– прокомментировала заведующая офтальмологического отделения Харьковской областной больницы Алла Савельева.

Напомним, 22 июня спасатели во время планового обхода обнаружили на столичной Лысой горе минометную мину времен Второй мировой войны.