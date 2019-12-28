В Харькове в дом ОГА бросили коктейль Молотова
Подожгли входные двери в здание Харьковской облгосадминистрации. Инцидент произошел в ночь на 28 декабря. Известно, что пострадавших нет, а злоумышленника уже задержали.
В центре Харькова горели входные двери в здание облгосадминистрации. Об этом рассказали в местном телеграмм-канале "Харьков 1654".
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Канал опубликовал видео с места пожара, на котором видно, как горят двери ОГА:
Очевидцы рассказали, что "вроде кто-то бросил бутылку с зажигательной смесью". Причем огонь потушили еще до прибытия пожарных.
Также обнародованы фото с места пожара:
Известно, что злоумышленника задержали, но пока его мотивы не известны.
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