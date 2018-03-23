В Харькове в ДТП столкнулись сразу 6 авто: фото
Около 12 часов 23 марта на улице Юрия Кононeнка в Харькове произошла масштабная авария.
Об этом сообщили в полиции города.
По предварительной информации, водитель грузовика DAF нe справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с пятью автомобилями.
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Как пояснил сам виновник ДТП, во время движения грузовика отказали тормоза.
К счастью, в результате ДТП никто нe пострадал. Автомобили получили механические повреждения.
Источник: 24 Канал
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